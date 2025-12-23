В Індії Новий рік відзначають щонайменше сім разів

Світ святкує Новий рік за різними календарями та традиціями. Хоча більшість країн відзначає його з 31 грудня на 1 січня, є місця, де рік починається не один раз. У яких країнах люди зустрічають новий рік кілька разів на рік, пише «24 Канал».

Чому в Індії святкують Новий рік кілька разів на рік

В Індії Новий рік відзначають щонайменше сім разів через різноманітність календарів – буддистського, місячного та індуїстського. Кожен календар має власну дату святкування, а більшість свят збігається з періодом збору врожаю, що надає їм особливого значення. Крім того, у багатьох регіонах відзначають і європейський Новий рік з 31 грудня на 1 січня, особливо популярний у штаті Гоа, де його супроводжують вечірки та фестивалі.

Святкування Нового року в різних штатах Індії

Новий рік у різних частинах країни називають по-різному: Дівалі, Вішу, Угаді, Вайсакхі та Лорі. Дати святкування залежать від місяця та регіону:

Андгра-Прадеш – 26 березня;

Кашмір – 10 березня;

Ассам і Бенгалія – 13–15 квітня;

Пенджаб і Тамілнад – 14 квітня;

Керал – серпень–вересень (варіюється)

Кожне свято має власні традиції, танці, музичні дійства, святкову їжу та релігійні обряди.

Особливості традицій святкування

У північних регіонах у середині січня відзначають Лорі із подарунками та масовими гуляннями. В березні–квітні святкують Угаді та Вішу, прикрашаючи будинки, готуючи святкові страви, проводячи літературні вечори та фестивалі. Під час Дівалі запалюють світильники, частину відправляють у річку Ганг, а свято Байсакхі в Пенджабі супроводжується музикою, танцями та родинними зустрічами.

Новий рік у квітні в різних штатах

Байсакхі (Пенджаб) – 13–14 квітня, весняний врожай і народні гуляння.

Путханду (Тамілнад) – 14 квітня, святкові страви, родинні зустрічі, духовні обряди та малюнки колам.

Похела Бойшах (Бенгалія) – 14–15 квітня, урочисті ходи та культурні свята.

Пана Санкранті (Одіша) – приготування Бела Пана, молитви до божества Джаганнатху та запуск повітряних зміїв.

Ронгалі Біху (Ассам) – святкування нового сільськогосподарського циклу з танцями, музикою та застіллями.

Вішу (Керала) – перший день малаяламського місяця Чингам, ранкові ритуали та святкові страви.

Джуд Шитал (Біхар, Джаркханд) – святкування Майтхілі Нового року 14 квітня.

Інші країни з кількома Новими роками

Окрім Індії, декілька разів на рік святкують Новий рік у Таїланді (європейський, китайський та Сонгкран у квітні), Казахстані (1 січня та 22 березня – весняне рівнодення) і Узбекистані (зимовий та весняний Навруз).

В деяких країнах святкування відбувається по декількох часових поясах протягом 31 грудня – 1 січня: у Великій Британії та Австралії – по 9 зон, у Канаді – 6, у США – 11, у Данії та Новій Зеландії – 5. Наприклад, в Австралії сусідні містечка Твід-Хедс і Кулангатті відзначають Новий рік із різницею в одну годину.

Країна-рекордсмен за кількістю святкувань

Франція офіційно зустрічає Новий рік 12 разів завдяки численним заморським територіям у різних океанах і часових поясах. Святкування проходить поетапно – від Парижу до віддалених островів в Атлантичному, Індійському та Тихому океанах.