До суду надійшло клопотання про арешт нардепа Надії Савченко

23 березня суд у Києві обиратиме запобіжний захід Надії Савченко

До Шевченківського районного суду Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу Надії Савченко у вигляді арешту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду на сторінці Facebook.

«На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно Савченко», - йдеться в повідомленні.

У суді також зазначили, що інформацію про час і місце розгляду повідомлять додатково.

Нагадаємо, раніше в Генпрокуратурі розповіли, що Надії Савченко інкримінують змову з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, підготовку до терористичного акту, сприяння терористичній організації, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.

У четвер, 22 березня, Надію Савченко позбавили депутатської недоторканності. Депутати також дозволили її затримання і арешт. Після голосування їй повідомили про підозру та доставили в СБУ. Вчора ж ГПУ назвала дату обрання для Надії Савченко запобіжного заходу.