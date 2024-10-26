До України вирушила перша партія канадських бронетранспортерів LAV 6.0 ACSV

До України з Німеччини відправили партію канадських бронетранспортерів LAV 6.0 ACSV у санітарній версії. Про це у суботу, 26 жовтня, у соцмережі Х повідомила Об’єднана цільова група Збройних Сил Канади – Україна.

Зазначається, що бронетранспортери відправили в Україну після того, як українські військові завершили навчання з їхньої експлуатації та обслуговування.

«Після навчання з експлуатації та обслуговування бронетранспортери версії “швидка допомога” були завантажені та відправлені з Німеччини до України. Вони допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її територію», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає «Мілітарний», у вересні 2023 року прем’єр Канади Джастін Трюдо повідомив, що країна протягом трьох років передасть Україні 50 броньованих машин власного виробництва. На це виділялось 650 млн доларів. Десять з них мали були виконані у санітарній версії, вони призначені для транспортування поранених.

«Санітарний варіант оснащений медичним обладнанням та внутрішнім плануванням, що дозволить лікувати широкий спектр травм. Перші 10 машин будуть доставлені в Україну восени і дозволять ЗСУ безпечно евакуювати поранених із зони бойових дій», – цитував у вересні Генштаб ЗСУ міноборони Канади.

У червні 2024 року першу партію бронетранспортерів відправили з Канади до Німеччини, де українці опановували машини.

Бронетранспортери LAV 6.0 ACSV мають покращений рівень захисту – вони здатні тримати кулеметні кулі калібру 14,5 з усіх сторін. Крім того, вони модернізовані новими системами огляду, а також мають дистанційно керовану зенітну кулеметну установку Protector RWS. Броньована машина здатна їхати по трасі зі швидкістю до 100 км/год, а по бездоріжжю – 40 км/год.