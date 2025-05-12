Щоб вашому улюбленцю було комфортно, потрібно створити правильні умови утримання

Середньоазіатська черепаха дуже популярна серед любителів екзотичних тварин. Вони невибагливі в утриманні та такі ручні, що перед ними неможливо встояти. Master Zoo розповідає, як доглядати за таким популярним сухопутним видом.

Щоб вашому улюбленцю було комфортно, потрібно створити правильні умови утримання. Перше, про що потрібно подбати – тераріум. Від того, який «будиночок» буде у черепахи, залежить її здоров'я та тривалість життя. У продажу можна знайти кілька варіантів тераріумів для черепах:

скляні;

із прозорого пластику;

із синтетичної або металевої сітки.

Найбільш зручний варіант – скляні моделі. Скло дозволяє спостерігати за черепахою, пропускає денне світло та надійно захищає улюбленця. Пластикові моделі підійдуть не всі, а тільки ті, які добре витримують нагрівання та не мають стороннього запаху й досить міцні. А тераріуми з сітки можна використовувати в теплу пору року, адже вони не дозволяють підтримувати в житлі черепахи стабільну температуру та погано пропускають світло.

Якщо ви живете у приватному будинку, у теплі та сухі літні дні можна переселяти черепаху до вольєра на вулиці. Як огородження використовуйте металеву сітку з отворами, в які підопічний не зможе просунути голову. Синтетична сітка не підійде – черепаха швидко розірве її та вирушить на прогулянку ділянкою, а це не завжди безпечно. Також подбайте, щоб огорожа йшла на 20-30 см у землю, адже середньоазіатські черепахи – великі любителі копатися у землі. Вони легко зроблять підкоп і виберуться на волю.

Дуже важливим є розмір тераріуму для середньоазіатської черепахи. Ці рептилії досить активні, у природі вони можуть долати кілька кілометрів на день, тому основа тераріуму для дорослої черепахи має бути не менше 80х130 см, і чим більше – тим краще.

Комфортні умови для середньоазіатської черепахи

Температура та освітлення

Черепахи непогано переносять перепади температури, але оптимальний діапазон для них 16-32 °C. Якщо температура нижче або вище, рептилії закопуються в ґрунт і впадають у сплячку.

Не забувайте, що для черепах важливе ультрафіолетове освітлення. Тільки під впливом ультрафіолету в організмі виробляється вітамін D, що сприяє засвоєнню кальцію. Нестача кальцію провокує розвиток рахіту, а це смертельно небезпечно для черепах. Тому вам доведеться комбінувати теплові лампи та світильники з ультрафіолетовим спектром. При покупці ультрафіолетової лампи зверніть увагу на термін служби, тому фахівці рекомендують оновлювати такі лампи раз на 6-8 місяців. Розміщуйте лампи так, щоб черепаха не могла до них дотягнутися.

Освітлення в тераріумі має бути досить яскравим, а от рівномірно нагрівати його не слід. У тераріумі повинна бути тепла і холодна зони, щоб черепаха сама могла вибрати найбільш комфортне для неї місце. Світловий день (з обігрівом) повинен тривати 12-14 годин, на ніч усі лампи вимикайте. Деякі любителі для обігріву тераріуму черепах використовують спеціальні шнури або килимки. Це не найкраща ідея, тому що середньоазіатські черепахи дуже люблять «розкопки», і в процесі можуть пошкодити електрообладнання або загинути від удару струмом.

Ґрунт у тераріумі для черепахи

З приводу вибору ґрунту для черепах ведеться чимало суперечок, тому багато заводчиків використовують спеціальний промитий пісок. Також рекомендується використовувати велику м'яку тирсу або сіно, торф, кокосове волокно, кукурудзяний наповнювач для котячого туалету, іноді – деревинний наповнювач.

Проте не варто використовувати дрібне каміння, тому що черепахи іноді ковтають його, а це викликає кишкову непрохідність та загибель вихованця. З тієї ж причини не варто захоплюватися деревним наповнювачем, оскільки гранули набрякають у кишківнику.

Товщина ґрунту в тераріумі має бути не менше 4-5 см. Якщо ви помітили, що черепаха цілий день копається в кутку, не варто хвилюватися – це нормальна поведінка. Однак якщо тераріум невеликий, такою поведінкою рептилія можу показувати, що їй потрібно більше місця для прогулянок. Це зовсім не означає, що черепаху потрібно випускати гуляти підлогою будинку або квартири, адже рептилія може застудитися або отримати травму. Тож варто просто купити просторий тераріум.