Також важливо пам’ятати, що шиншили вимагають регулярного прибирання клітки від відходів та залишків їжі

Шиншили – це цікаві та милі гризуни, які можуть стати чудовими домашніми улюбленцями. Як зазначає VetHub вони потребують особливого догляду та умов, щоб забезпечити їм щасливе та здорове життя.

Чим годувати шиншилу

Шиншили – рослиноїдні гризуни, тому основним компонентом їхнього раціону є сіно. Воно повинно бути завжди доступним для них. Крім сіна, ви можете давати їм в обмеженій кількості сухофрукти. Важливо слідкувати за тим, щоб раціон був різноманітним та відповідав вимогам шиншили.

Яка клітка потрібна для шиншили

Клітка для шиншили повинна бути достатньо просторою, щоб тварина могла активно рухатись. Найкраще обирати клітки з металевою сіткою, щоб вони не могли пошкодити її. Важливо також, щоб клітка була розташована в прохолодному і сухому місці, оскільки шиншили не переносять високої температури та вологості. Шиншили потребують спеціальної полиці для купання, який допомагає їм доглядати за шерстю та шкірою.

Також важливо пам’ятати, що шиншили вимагають регулярного прибирання клітки від відходів та залишків їжі.

Огляд у ветеринара

Шиншили, в порівнянні з деякими іншими домашніми тваринами, зазвичай не потребують частих візитів до ветеринара та вакцинації. Проте деякі аспекти догляду за ними все ж потребують уваги.

Важливо включити регулярні медичні огляди до ветеринара у їхню доглядову програму. Ветеринар може перевірити їхнє здоров'я та надати поради щодо догляду та харчування.

Хоча зазвичай шиншил не вакцинують проти специфічних хвороб, як це роблять з деякими іншими домашніми тваринами. Однак, якщо ви маєте декілька шиншил або тримаєте їх разом з іншими тваринами, важливо консультуватися з ветеринаром щодо можливої вакцинації або профілактики деяких захворювань.

Шиншили потребують систематичного догляду за шкірою та зубами. Важливо стежити за станом їхньої шерсті, шкіри та зубів. Профілактичне видалення зубного каменю може бути необхідним кроком.