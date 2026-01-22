Трамп під час виступу на Світовому економічному форумі

Під час виступу на одному із заходів для преси на Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент США Дональд Трамп заявив, що його називають «жахливим диктатором», і додав, що друга частина цієї фрази відповідає дійсності. Пресконференцію Трампа в Давосі поширила 21 січня пресслужбі Білого дому.

Під час спілкування з журналістами Дональд Трамп заявив, що його промова щодо претензій на Гренландію була вельми успішною, і «всі надсилають неймовірні відгуки». Водночас під час свого виступу президент кілька разів переплутав Гренландію з Ісландією.

«Я допомагаю НАТО, і протягом останніх кількох днів, коли я казав їм про Ісландію, вони любили мене. Вони називали мене татком», – сказав Трамп.

Трамп висловив здивування реакцією з боку Європи – буцімто він очікував, що його називатимуть диктатором.

«Я – диктатор. Але іноді потрібен саме диктатор. Це просто здоровий глузд. Це не консервативно, це не ліберально, чи щось інше. Це, я б сказав, 95% здорового глузду», – заявив Трамп.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Дональд Трамп зробив кілька різких заяв на адресу Володимира Зеленського, зокрема, назвавши його «диктатором без виборів». Втім, через кілька днів він заявив, що «не може повірити», що він це сказав.