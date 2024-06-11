Жінці загрожує 12 років позбавлення волі за колабораціонізм

Служба безпеки України затримала доньку колишнього мера Полтави, компанія якої займалася передвиборчою рекламою в Росії. Зокрема, PR-агентство жінки поширювало рекламу пропутінської партії «Єдіная Росія», повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, 36-річна донька ексмера Полтави, засудженого за корупцію, співпрацювала з Росією під час виборів у 2022 та 2023 роках. За даними джерел «Української правди», йдеться про Наталію Веретеннікову (дівоче прізвище Мамай), доньку ексмера Полтави Олександра Мамая.

Веретеннікова має у власності рекламне агентство, розташоване у російському Санкт-Петербурзі. Компанія брала участь у передвиборчій кампанії Росії та розміщувала агітаційні борди пропутінської партії «Єдіная Росія».

«Напередодні «єдиного дня голосування» жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації. Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в Росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди», – повідомили у пресслужбі СБУ.

За підрахунками правоохоронців, Наталія Веретеннікова отримала понад 35 млн російських рублів за співпрацю з російською партією.

Під час обшуків у помешканні та офісах жінки виявили комп’ютери, телефони та фінансові звітності щодо роботи в Росії. Наталії Веретенніковій повідомили про підозру за ч. 6 ст. 111-1 ККУ (колабораціонізм). Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці арештували її майно на суму в понад 270 млн грн – три квартири у Києві, автівка та частки у статутних капіталах двох неназваних українських компаній. За даними YouControl, йдеться про ТОВ «ЛіфтІнфо» та ТОВ «Полтава Реал Естейт Груп», де Веретеннікова має частки.

Нагадаємо, 7 червня у Києві затримали колишню нардепку від «Самопомочі» Ірину Сисоєнко та її спільника з Львівщини, які організували масштабну схему ухилення від мобілізації. Сума заробітків на ухилянтах сягала до 100 тис. доларів у місяць. Того ж дня Сисоєнко обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в 904 тис. грн. Екснардепка одразу сплатила заставу та вийшла з-під варти.