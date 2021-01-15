Ринок дріжджів в Україні щороку зменшується на 3-5%, що стало викликом для їхніх виробників. Лідер галузі – львівська «Компанія Ензим» – останні кілька років працює над трансформацією підприємства, аби розширитися і не концентруватися на виробництві виключно дріжджів.

Що і навіщо будує «Компанія Ензим»

Майже рік тому на ділянці поруч із виробничими потужностями «Компанії Ензим» почали будувати новий виробничий комплекс. Тут підприємство планує виготовляти інноваційний для українського ринку продукт – дріжджові екстракти. Це натуральні та корисні замінники штучних підсилювачів смаку в їжі, які отримують з дріжджових клітин. ZAXID.NET раніше вже розповідав про них детальніше.

«Оскільки дріжджовий ринок поступово скорочується, кілька років тому перед нами постало питання – що робити далі, у якому напрямку розвиватися. Ми опиралися на свої сильні сторони: ми володіємо технологією та знаннями, як вирощувати дріжджі і як виробляти їх якісними та конкурентними. Тому вирішили трансформуватися в біотехнологічну компанію, яка займатиметься поглибленою переробкою дріжджів», – пояснює генеральний директор «Ензиму» Андрій Цегелик.

Для вивчення нової технології на підприємстві у 2016 році створили власну лабораторію досліджень та розробок (R&D), до якої запросили львівських науковців та іноземних консультантів. Станом на зараз дріжджові екстракти «Ензиму» пройшли тестування, і їх вже представили на міжнародних харчових виставках.

Фото «Компанії Ензим»

«Тренд на здорове харчування ще тільки приходить в Україну, тому в нас ще немає досить знань та виробництв, зокрема, дріжджових екстрактів. "Ензим" першим з виробників в Україні почав поглиблено вивчати дріжджову клітину та її можливості: це своєрідна фабрика корисних речовин, які впливають на характеристики і властивості екстрактів», – розповідає Андрій Цегелик.

За його словами, «Ензим» вироблятиме такі екстракти переважно для компаній м’ясопереробної промисловості, які виробляють напівфабрикати та снеки. Поки що більше надій і планів на закордонний ринок, який вже готовий до цього продукту. В Україні компанія теж займатиметься його популяризацією серед виробників, аби в кінцевому результаті зробити продукти більш здоровими та екологічними.

Інвестиція в майбутнє

Компанія вирішила розширити виробництво два роки тому і відразу почала розробляти проект спільно з іспанською інжиніринговою компанією, яка спеціалізується саме на таких виробництвах. Ділянку, на якій зводиться новий комплекс, «Компанія Ензим» орендувала раніше, проте досі не використовувала. Цех стане частиною наявного заводу.

Фото «Компанії Ензим»

Відтак проект пройшов експертизу та громадські слухання, отримав необхідні дозволи, і на початку 2020 року стартували підготовчі роботи – розчистили чагарники, перенесли та оновили газопровід, а також почали роботи по перевлаштуванню високовольтної лінії електропередач. Майбутній цех дріжджових екстрактів буде оснащений найсучаснішим обладнанням, яке відповідає усім європейським стандартам і щодо безпеки праці, і щодо безпеки навколишнього природнього середовища.

Виробництво буде максимально автоматизованим, а на роботу запрошуватимуть здебільшого виробничий персонал, фахівців з вищою інженерною освітою. Загалом планується створити близько 60 робочих місць.

Проект коштуватиме приблизно 25 млн євро, більшість з яких інвестує сам «Ензим». 10 млн євро кредиту надає Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

«Із ЄБРР ми співпрацюємо вже близько трьох років по інших проектах, але саме ця угода чітко підтверджує, що "Ензим" – надійна, відкрита компанія, яка є соціально відповідальною та веде прозорий бізнес, впроваджує інновації і готова ефективно використовувати отримані кошти. З інакшими ЄБРР і не співпрацює. Тому підтримка банком цього проекту для нас є показником якості менеджменту та наших підходів до роботи», – говорить Андрій Цегелик.

Фото «Компанії Ензим»

Будівництво компанія планує завершити до кінця 2021 року і запустити новий цех не пізніше першого кварталу 2022-го. Цьогоріч «Ензим» також продовжить модернізувати власні очисні споруди, аби вони могли обслуговувати збільшені обсяги виробництва. У це компанія інвестує близько 13 мільйонів гривень.

Що ще робить «Ензим»

«Компанія Ензим» – лідер українського ринку серед виробників дріжджів. Більше 50% підприємств промислового хлібопечення в Україні використовують їхню продукцію, 45% своєї продукції компанія експортує до 16 країн Європи, Азії, Африки.

Компанія позиціонує себе як екологічно свідомий бізнес. Зокрема, близько 13 мільйонів євро «Ензим» інвестував у будівництво і модернізацію власних очисних споруд та установки для генерації біологічного газу. Отриманий в результаті очистки стоків біогаз забезпечує близько 70% енергопотреб компанії, а незабаром «Ензим» планує повністю відмовитися від використання природного газу.

Фото «Компанії Ензим»

Також «Ензим» інвестує кошти в розвиток освітнього проекту «Навігатор по етикетках», метою якого є навчити дітей правильно читати етикетки та обирати здорові продукти харчування. Для розвитку біотехнологій підприємство забезпечує обладнанням унікальну шкільну біотехнологічну лабораторію, яка нещодавно запрацювала в освітньому просторі LvivOpenLab на Сихові.

Крім того, компанія на постійній основі підтримує культурно-просвітницькі проекти Львова: фестиваль класичної музики LvivMozArt, «Свято хліба», Музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького, храм Покрови Пресвятої Богородиці та сиротинець при ньому. Голова наглядової ради «Компанії Ензим» Олена Вовк входить до складу Сенату Українського католицького університету.

У 2020-му році «Ензим» активно включився в боротьбу з пандемією коронавірусу Covid-19. Компанія надала допомогу медичним установам Львова, придбавши кардіомонітори, шприцеві апарати, генератори кисню, експрес-тести, респіратори, спецкостюми та апарати штучної вентиляції легень, а також долучилась до створення страхового фонду для медпрацівників Львова й області на випадок зараження їх коронавірусною хворобою.