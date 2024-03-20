В ніч на 20 березня у російському Енгельсі пролунала серія вибухів. Кілька безпілотників атакували військовий аеродром, де базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 та Ту-95МС. Про вибухи спершу повідомили російські ЗМІ.

Очевидці повідомляли, що приблизно після чотирьох вибухів в районі аеродрому виникла пожежа, туди поїхали рятувальники. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування наразі немає.

Згодом співрозмовник «Української правди» в ГУР розповів, що атака безпілотниками на Енгельс була спецоперацією Головного управління розвідки МОУ. За слова спецслужбовця, для атаки використали безпілотний дрон-камікадзе українського виробництва «Лютий». Наслідки нинішньої атаки уточнюються.

«Енгельс» (офіційна назва аеродрому – «Енгельс-2») – авіабаза повітряно-космічних сил Росії поблизу міста Енгельс Саратовської області Росії. Відстань до аеродрому від кордонів України складає 614 км. Це єдине в РФ місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160. На авіабазі дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС відповідно.

Розташування «Енгельс-2» на мапі

Із початком російського вторгнення в Україну авіабаза Енгельс стала одним із російських аеродромів, що використовується для нанесення ракетних ударів по території України. Саме з цієї бази 13 березня 2022 року російські війська атакували Яворівський військовий полігон. Тоді внаслідок атаки загинуло 35 людей.

5 грудня 2022 року на авіабазі пролунали вибухи, в результаті якого зазнали ушкодження два стратегічних бомбардувальника Ту-95МС. На оприлюднених наступного дня супутникових знімках було видно один Ту-95МС зі слідами горіння. За повідомленням Головного управління розвідки МО України, авіабаза «Енгельс» була атакована за допомогою безпілотників Ту-141 «Стриж», які були начинені вибухівкою.Вночі 26 грудня 2022 року на авіабазі знову пролунали два вибухи. Російське МО заявило про загибель трьох та поранення чотирьох осіб.