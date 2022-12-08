Під час обшуків правоохоронці вилучили військову амуніцію, гроші та зброю

Двох мешканців Рівненщини викрили на продажі військової амуніції, завезеної в Україну як гуманітарна допомога. Слідство встановило, що чоловіки продали шоломи та захисні окуляри на понад 500 тис. грн. Також вона продали броньовані плити одному з добровольчих формувань, отримавши таким чином 650 тис. грн з місцевого бюджету громади, яка спонсорує ДФТГ. Наразі їм обом повідомили про підозри за двома статтями ККУ. Чоловікам загрожує до семи років тюрми.

Про викриття зловмисників стало відомо у четвер, 8 грудня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановили слідчі, влітку цього року двоє жителів Рівненщини під виглядом гуманітарної допомоги ввезли на територію України шоломи та захисні окуляри. Проте замість того, щоб передати ці речі військовим, чоловіки їх продали, заробивши понад 500 тис. грн.

«Крім того, броньовані плити з тієї ж «гуманітарки» чоловіки продали одному з ДФТГ, попередньо уклавши договір із територіальною громадою. Таким чином чоловіки ще й заволоділи коштами місцевого бюджету в розмірі 650 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели 14 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також у їх автомобілях, торгових приміщеннях одного з чоловіків, а також у службових осіб територіальної громади та ДФТГ. Під час обшуків вилучили гроші, зброю, боєприпаси та велику кількість військової амуніції.

Наразі вже двом фігурантам повідомили про підозри за ч.3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання благодійної допомоги), ч.2 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). У разі доведення вини чоловікам загрожує до семи років ув'язнення. Також поліція встановлює інших причетних до цієї схеми.