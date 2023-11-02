Двоє інформаторів РФ отримали по 8 років тюрьми

Двом інформаторам РФ присудили по вісім років позбавлення волі. Вони збирали інформацію про місця розташування Сил оборони та критичної інфраструктури України. Про це у четвер, 2 листопада, повідомили у прес-службі СБУ.

«Інформатори зливали росіянам координати енергогенеруючих підприємств і відомості про їхній технічний стан. За кожне виконане завдання вони отримували від своїх російських кураторів грошову винагороду у розмірі від 4 до 10 тис. грн. Сума залежала від складності одержання потрібної інформації та її актуальності», – йдеться у повідомленні.

На Київщині розвідником для РФ був житель столиці. Чоловіка після початку повномасштабного вторгнення Росії дистанційно залучив до співпраці кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області. За його вказівками киянин фотографував будівлі одного з військових навчальних закладів, підрозділу Нацгвардії, військкомату та місцевої теплоелектростанції.

«Отримані фотознімки з прив’язкою до місцевості та позначками на електронних картах інформатор намагався передати до фсб через месенджер. Для маскування розрахунків за виконані завдання зловмисник підготував криптовалютні гаманці та банківські картки, оформлені на третіх осіб», – повідомили у СБУ.

А жителька села Жукотки, що на Чернігівщині, відслідковувала для РФ маршрути руху військових колон ЗСУ. Також вона фіксувала локації українських блокпостів та намагалася виявити склади з боєприпасами Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали обох інформаторів у вересні 2022 року. Суд визнав їх винними за ст. 114-2 Кримінального кодексу України та присудив по вісім років позбавлення волі.