Щоб уникнути проблем з правоохоронцями, чоловік передавав інформацію у голосових повідомленнях

Служба безпеки України викрила російського інформатора, який передавав окупантам інформацію про дислокацію Сил оборони на Донеччині. Злочинець обходив селища в районі Слов'янська та фіксував позиції ЗСУ, повідомили у прес-службі СБУ в четвер, 14 вересня.

Місцевий мешканець сконтактувався з військовослужбовцем окремого мотострілецького полку 1-го Армійського корпусу так званої «народної міліції ДНР» у червні 2022 року. Він запропонував передавати інформацію про позиції українських захисників через бойовика та командира батальйону «Єнакієво-Дунайської бригади».

«Намагаючись бути максимально корисним для представників ворожої армії, чоловік детально описував їм місця зосередження військової техніки та складів з бойовими припасами ЗСУ, додаючи назви вулиць і конкретних будівель», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, інформацію про дислокацію українських військ чоловік передавав у вигляді голосових повідомлень, щоб не привернути увагу правоохоронців. Інформатор обходив Слов'янськ та прилеглі селища, фіксував позиції ЗСУ та детально передавав дані окупантам.

Російського інформатора затримали за місцем його проживання. Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораціонізм). Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо арешту підозрюваного.