Одного із організаторів затримали під час отримання грошей

Двох тернополян, чоловіка і жінку, затримали за організацію каналу незаконного виїзду ухилянтів. З клієнтів організатори брали по 14 тис. доларів. Жінка знаходила клієнтів, а чоловік відвозив їх в Берегово Закарпатської області, де їх спільники мали б перевести ухилянтів в сусідню країну. Тепер тернополянам загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Під час розслідування поліцейські з’ясували, що жителі Тернополя, чоловік та жінка, змовилися переправити ухилянта за кордон. Тернополянка знала, що її знайомий є військовозобов’язаним, але планує не законно виїхати за межі України. Тож організаторка та її спільник пообіцяли свою допомогу в цьому.

«Вони запевнили військовозобов’язаного, що за 14 тис. доларів його доправлять автомобілем до кордону у Закарпатській області, а далі його переведуть через кордон поза пунктом пропуску інші люди», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в середу, 19 червня.

Тернополянин відвіз клієнта в Берегово і отримав від нього 14 тис. доларів

Підозрюваний перевіз клієнта з Тернополя в м. Берегово Закарпатської області та отримав від нього 14 тис. доларів. Під час отримання грошей тернополянина затримали правоохоронці. Чоловіку та жінці прокурори Тернопільщини повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Організація незаконного переправлення особи через державний кордон України).

Тернопільський міськрайонний суд обрав одному з підозрюваних запобіжний захід у виді тримання під вартою, його спільниці – домашній арешт. Тернополянам загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.