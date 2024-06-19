Організатори схеми за гроші переправляли ухилянтів за кордон

На Львівщині поліцейські затримали двох чоловіків за незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон. Переправники за гроші вносили дані ухилянтів в систему «Шлях» і надавали їм послуги з перевезення за кордон.

Як розповіли в поліції Львівщини, організаторами схеми виявилися 39-річний житель Харкова та 46-річний мешканець Волинської області.

«Встановлено, що підозрювані вносили дані військовозобов’язаних чоловіків до однієї з інформаційних систем, що давало їм право виїхати за межі України в умовах воєнного стану. Окрім цього, вони забезпечували ухилянтам послуги з перевезення через кордон», – розповіли в поліції.

У Західному регіональному управлінні Держрикордонслужби уточнили, що за свої послуги організатори брали 4,5 тис. доларів з кожного клієнта. Вони видавали громадян за водіїв міжнародних перевезень.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, документи, печатки й інші речові докази, що підтверджують причетність згаданих осіб до організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. Слідчі встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч.2, 3 ст.332 ККУ. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та конфіскація майна.