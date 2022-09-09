У селі Лемешів Горохівської громади двоє чоловіків вивезли у багажнику в ліс 14-річного хлопця і побили його. Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, підліток їх обматюкав, тож таким чином вони хотіли його покарати. Наразі їм інкримінують порушення двох статей ККУ, максимально порушникам загрожує до п'яти років ув'язнення.

Випадок стався ще 22 серпня, але відомо про нього стало 9 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Як встановили слідчі, вдень у селі Лемешів Луцького району двоє чоловіків примусили 14-річного хлопця залізти у багажник. Тоді вони вивезли його у ліс і побили.

«За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури двом жителям Луцького району повідомлено про підозру у незаконному позбавленні неповнолітнього волі та заподіянні йому легких тілесних ушкоджень», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що максимально зловмисникам загрожує до п'яти років ув'язнення. Незабаром їм повинні обрати запобіжний захід.