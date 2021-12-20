Внаслідок ДТП постраждали четверо пасажирів автомобіля ЗАЗ

На трасі Київ – Чоп на Львівщині зіткнулися рейсовий автобус та легковий автомобіль. Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 19 грудня, близько 14:10 в с. Дубина Стрийського району. Внаслідок ДТП постраждали четверо пасажирів автомобіля ЗАЗ.

«Водій автобуса БАЗ, 57-річний житель одного з сіл Стрийського району, здійснив зіткнення з автомобілем ЗАЗ під керуванням 68-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані четверо пасажирів легковика: двоє жінок віком 35 і 71 рік та двоє дітей віком 8 і 12 років», – розповіли у поліції.

Фото поліції

У поліції ZAXID.NET розповіли, що на момент зіткнення в автобусі перебувало 5 пасажирів. Унаслідок ДТП ніхто із них не постраждав. У поліції не повідомляють, за яким маршрутом курсує автобус.

Поліція встановлює обставини події та відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 75 дорожньо-транспортних пригод, дві з них – із потерпілими.