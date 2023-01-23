СБУ затримала двох киян під час передачі першої частини грошей

У Києві співробітники Служби безпеки затримали зловмисників, які продавали українські паспорти громадянам Росії.

Як повідомили 23 січня в СБУ, зловмисники налагодили схему фейкового набуття громадянства України. Чоловіки представлялись співробітниками СБУ і пропонували іноземцям посприяти в отриманні українського паспорта.

Вартість такої «послуги» становила 10 тис. доларів США. За цю суму росіянці, яка має посвідку тимчасового проживання в Україні, обіцяли оформити українське громадянство.

Співробітники СБУ затримали чоловіків під час передачі першої частини грошей за «паспорт». За даними слідства, фігурантами виявились двоє мешканців столиці, один із яких був засудженим за напад на поліцейського.