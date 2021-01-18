Пожежа сталася в будинку, в приміщенні якого розташований готель

В будинку в Одесі, у якому розташований готель Arcadia Apartments, виникла пожежа, в результаті якої двоє людей загинули та ще двоє постраждали. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Пожежа сталася у неділю ввечері, 17 січня, у триповерховому будинку, розташованому по вулиці Посмітного 10/12, що в Приморському районі міста. Горів третій поверх та дах.

«О 22:05 пожежу локалізовано та о 23:51 ліквідовано на площі 1 тис. 200 м2. Внаслідок пожежі загинуло 2 особи та постраждало 2 особи, яких госпіталізовано до лікарні», – йдеться в повідомленні

Пожежу гасили 60 людей та 12 одиниць техніки. Причини загоряння поки невідомі. Як передає «Думская», один із мешканців розповів, що в готелі нещодавно лагодили проводку. До цього періодично були проблеми зі світлом.

Поліція кваліфікувала справу як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.