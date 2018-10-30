Двоє молодих сімейних лікарів з Львівщини стали переможцями конкурсу МОЗ

Вони будуть тренерами для лікарів, які надають первинну медичну допомогу

СуспільствоОлександра Баландюх, сьогодні, 13:447810

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Двоє молодих сімейних лікарів з Львівщини стали переможцями конкурсу МОЗ
Сімейні лікарі Ігор Заставний (зліва) і Михайло Незнановський разом з в.о.міністра охорони здоров'я Уляною Супрун

МОЗ оприлюднило список лікарів, переможців конкурсу з відбору лікарів-волонтерів, які вчитимуть колег, як використовувати на практиці систему міжнародної класифікації надання первинної медичної допомоги. Ця система класифікації є нова для України, тому потрібно донести її переваги до лікарів і допомогти зрозуміти, як нею користуватися.

Заявки на конкурс подали 240 лікарів зі всієї України. Кандидатами у тренери відібрали 34 терапевтів, педіатрів і сімейних лікарів. Серед переможців є і двоє молодих сімейних лікарів з Львівщини – Ігор Заставний, сімейний лікар смт. Краковець Яворівського району, і Михайло Незнановський, сімейний лікар з смт. Добротвір Кам'янка-Бузького району.

Сімейних лікарів Ігоря Заставного та Михайла Незнановського добре знають не лише на Львівщині, а й в Україні. Вони з тих, хто активно підтримує і впроваджує медичну реформу. Лікарі знають по декілька іноземних мов, стажувалися у багатьох країнах Європи, в Канаді, США. Вони уважно стежать за усім прогресивним, новим, що використовується у медицині передових країн, і прагнуть впровадити це у нас. Тож не випадково їх обрали тренерами для лікарів первинки Львівської області.

У листопаді для відібраних тренерів у Києві проведуть одноденний навчальний тренінг, а після цього вже вони проведуть серію тренінгів для лікарів, які надають первинну медичну допомогу.

Робота у тренерській команді, як повідомляє МОЗ, буде перевагою при відборі оплачуваного стажування для лікарів первинної ланки у Польщі.

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