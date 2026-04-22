Тернопільський міськрайонний суд засудив двох жителів села Настасів за збройний напад та побиття ветерана. Чоловіки віком 22 і 27 років отримали реальні терміни ув’язнення.

Інцидент трапився у серпні 2025 року біля Тернополя. Двоє місцевих жителів проникли на приватне подвір’я та напали на 33-річного ветерана війни, повідомили в прокуратурі Тернопільщини. Нападники прийшли до потерпілого нібито з’ясувати стосунки через незавершену раніше розмову.

Коли колишній військовий заявив, що не хоче з ними більше спілкуватися, хулігани відмовилися покидати подвір’я. Чоловіки напали на нього й відібрали нарізний карабін DB-15, який був споряджений 24 набоями. Вони били ветерана в голову та по тілу. Чоловік не міг чинити їм опору, адже кілька місяців перед тим отримав важке поранення на фронті.

Також зловмисники кілька разів вистрілили з викраденої зброї поряд з місцем, де лежав побитий потерпілий та по його автомобілю. Після звернення в поліцію від жителів села на місце приїхали спецпризначенці КОРД і затримали нападників.

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним двох жителів району. Їх засуджено за незаконне проникнення до чужого житла, викрадення вогнепальної зброї та боєприпасів, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Чоловікам присудили ув’язнення на 8 і 10 років. На вирок можна подати апеляційну скаргу.