Неповнолітні хлопці зі Стрия втекли з дому на велосипедах подорожувати

На Львівщині майже добу розшукували двох неповнолітніх хлопців Богдана Андріїва та Олега Козика, які 19 серпня поїхали з дому на велосипедах і зникли. Наступного дня хлопців знайшли поблизу села Дроговиж, що за 34 км від Стрия.

Як повідомили в поліції Львівщини, 19 серпня близько 11:00 двоє малолітніх мешканців міста Стрий – 12-річний Олег Козик та його на рік старший товариш Богдан Андріїв поїхали з дому на велосипедах подорожувати. Хлопці мали з собою намет, спальники, теплі речі. Про їх зникнення в поліцію повідомили батьки.

Олег Козик (зліва) та Богдан Андріїв поїхали з дому на велосипедах і зникли

Діти поїхали у напрямку Львова. Їх шукали всю ніч. Очевидці востаннє бачили хлопців 19 серпня близько 18:00 у районі села Дроговиж поблизу міста Миколаїв Стрийського району. На ранок 20 серпня до розшуку дітей залучили всіх небайдужих.

Близько 10:00 20 серпня поліцейські таки знайшли хлопців поблизу села Дроговиж, що неподалік міста Миколаїв – за 34 км від Стрия. Хлопці здорові, жодних незаконних дій щодо них не було скоєно. Поліцейські передали дітей родичам. З батьками та хлопцями проведуть профілактичні бесіди.