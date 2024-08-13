Одного з чоловіків витягнули з річки у селі Старі Богородчани, іншого – в Івано-Франківську

У понеділок, 12 серпня, у річці Бистриця Солотвинська на Прикарпатті втопилися двоє чоловіків. Правоохоронці відкрили справу з поміткою «нещасний випадок».

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області 13 серпня, обох потопельників виявили напередодні близько 12:00. Одного з них витягнули з річки у селі Старі Богородчани, іншого – в Івано-Франківську. Загиблому жителю Богородчан було 28 років, іншому потопельнику – 37.

«Ознак насильницької смерті не виявлено. Тіла направлені в морг для проведення судово-медичної експертизи і встановлення причин смерті», – зазначили правоохоронці.

У поліції відкрили справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».