Двоє рибалок загинули під час порятунку 14-річної дівчини на Черкащині
Тіло одного рибалки дістали на місці, а до пошуків іншого залучили пошуково-рятувальну службу
Суспільство — Володимир Пиріг, сьогодні, 14:540
У Черкаській області двоє рибалок і 14-річна дівчина під час риболовлі провалилися під лід. Дівчину з води чоловіки виштовхали, але самі піднятися на поверхню незмогли.
Інцидент стався вдень у п’ятницю, 25 грудня в селі Хлипнівка Звенигородського району.
За інформацією рятувальників, чоловіки 1969 та 1993 років народження разом із 14-річною дівчиною перебували на кризі. Через деякий час лід під ними почав тріщати і вони опинилися у воді. Дорослі виштовхали дитину на поверхню, проте самі загинули.
Як повідомили рятувальники, тіло одного чоловіка з води дістали пожежники, які прибули на місце, а до пошуків тіла іншого рибалки залучили пошуково-рятувальну групу комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної ради.
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