У Черкаській області двоє рибалок і 14-річна дівчина під час риболовлі провалилися під лід. Дівчину з води чоловіки виштовхали, але самі піднятися на поверхню незмогли.

Інцидент стався вдень у п’ятницю, 25 грудня в селі Хлипнівка Звенигородського району.

За інформацією рятувальників, чоловіки 1969 та 1993 років народження разом із 14-річною дівчиною перебували на кризі. Через деякий час лід під ними почав тріщати і вони опинилися у воді. Дорослі виштовхали дитину на поверхню, проте самі загинули.

Як повідомили рятувальники, тіло одного чоловіка з води дістали пожежники, які прибули на місце, а до пошуків тіла іншого рибалки залучили пошуково-рятувальну групу комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної ради.