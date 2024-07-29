Зловмисники запевняли, що з документами чоловіки зможуть перетинати кордон

Правоохоронці Тернопільщини затримали двох чоловіків, які за 14 тис. доларів обіцяли ухилянтам зняти їх з військового обліку. Зловмисники запевнили клієнтів, що мають знайомства в ТЦК і без проблем зможуть виготовити необхідний пакет документів. Під час отримання неправомірної вигоди чоловіків затримала поліція.

Працівники управління Департаменту внутрішньої безпеки та військової контррозвідки СБУ Тернопільщини викрили зловмисників, які за 14 тис. доларів обіцяли уникнути мобілізації. 29-річний та 22-річний жителі області підшуковували військовозобов’язаних чоловіків, які не хотіли служити у війську. За неправомірну винагороду зловмисники обіцяли залагодити це питання.

Чоловіків затримали після отримання хабара від ухилянта

«Тернопільчани обіцяли військовозобов’язаним посприяти в отриманні документів про зняття з військового обліку для подальшого виїзду за кордон на законних підставах», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 29 липня

Після того, як двоє чоловіків отримали обумовлену суму від чергового клієнта, їх затримали правоохоронці. Обом жителям Тернопільщини поліцейські уже оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом групою осіб). За скоєне їм загрожує до 5 років позбавлення волі.