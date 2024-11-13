Передача влади у Білому домі триватиме до 20 січня 2025 року

Новообраний президент США Дональд Трамп і чинний глава країни Джо Байден зустрілися в Білому домі вперше після перемоги республіканця на останніх виборах президента. Обидва політики пообіцяли плавну передачу влади в січні 2025 році, повідомило інформаційне агентство Reuters в середу, 13 листопада.

«Ми з нетерпінням чекаємо, як ми вже говорили, плавного переходу, зробимо все можливе, щоб переконатися, що у вас є все, що вам потрібно. Ласкаво просимо, з поверненням», – сказав Джо Байден.

Своєю чергою Трамп заявив, що цінує перехід, який «буде настільки плавним, наскільки це можливо».

«Політика – складна річ, і здебільшого це не дуже приємний світ, але сьогодні він приємний, і я дуже ціную перехід, який буде настільки плавним, наскільки це можливо, і я дуже ціную це, Джо», – запевнив Дональд Трамп.

Політики не відповідали на питання журналістів, а сама зустріч тривала менш як дві години до від’їзду Трампа.

Журналісти відзначають різкий контраст між цією зустріччю політиків та попередньою критикою, яку Байден і Трамп спрямовували один проти одного впродовж багатьох років. На виборах 2024 року 81-річний Байден зобразив Трампа як загрозу демократії, а 78-річний Трамп назвав Байдена некомпетентним.

За словами Білого дому, перша леді Джилл Байден приєдналася до президента Байдена у привітанні Трампа після його прибуття. Перша леді передала Трампу написаного від руки листа з привітаннями для його дружини Меланії Трамп і «висловила готовність своєї команди допомогти в перехідний період».

Також на зустрічі з Трампом і Байденом були керівник апарату Білого дому Джефф Зінтс і його наступниця Сьюзі Вайлс, яка стане першою жінкою на цій посаді за всю історію США. Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка поступилась Трампу, не була присутня на зустрічі, зазначили ЗМІ.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбулись 5 листопада 2024 року. 45-й президент Сполучених Штатів Америки та кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп переміг в усіх «хитких» штатах та отримав 312 голосів виборників, а його опонентка від Демократичної партії Камала Гарріс здобула 226 голосів.

Офіційне рішення про обрання 47-го президента США Колегія виборників ухвалить у грудні, а його інавгурація відбудеться 20 січня 2025 року. До цього моменту в Білому домі триватиме передача влади.

Новообраний президент Дональд Трамп швидко приймає кадрові рішення та формує свою адміністрацію. У команді Трампа вже є віцепрезидент, держсекретар, радник з питань нацбезпеки, міністри оборони та внутрішньої безпеки, голова ЦРУ та посолка США в ООН. Окрім того, посаду в адміністрації Дональда Трампа отримає й мільярдер Ілон Маск. Він стане головою нового департаменту урядової ефективності. Більше про команду Трампа та їхнє ставлення до України – у матеріалі ZAXID.NET.