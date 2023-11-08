Кримінальне провадження щодо посадовиці відкрили в 2016 році

Колишня директорка Луцького кооперативного коледжу Наталія Стрільчук через суд домоглася виплати їй 455 тис. грн компенсації за перебування під слідством. Зокрема, правоохоронці звинувачували її в отриманні 300 доларів хабара від вступника. Однак, суди визнали її невинуватою. Коли фінальну крапку в справі поставив Верховний Суд, жінка подала позов з вимогою виплатити їй компенсацію за 68 місяців перебування під слідством.

Зауважимо, що кримінальне провадження щодо Наталії Стрільчук відкрили в 2016 році. Слідство вважало, що жінка, яка на той час очолювала Луцький кооперативний коледж, начебто вимагала 500 доларів у абітурієнта за успішне складання вступних іспитів. Хлопець дав посадовиці лише 300 доларів, після чого на місце прийшли правоохоронці та вилучили гроші.

Директорці вручили підозру за ч.4 ст. 368-3 ККУ (підкуп службової особи незалежно від організаційно-правової форми). У суді вона не визнала провину, пояснивши, що гроші юнак дав їй у знак подяки за допомогу під час подачі документів, але їх вона начебто хотіла повернути.

Луцький міськрайонний суд визнав жінку невинуватою. Одним з головних аргументів на захист посадовиці стало те, що цей же вступник фігурував у подібному кримінальному провадженні на Прикарпатті, де він теж платив хабар за вступ на навчання. У діях юнака суд побачив провокацію до злочину. Згодом апеляційний суд підтвердив цей вирок, а в 2023 році Верховний Суд залишив вирок без змін.

Відтак у березні цього року Наталія Стрільчук подала цивільний позов з вимогою заплатити їй компенсацію за 68 місяців перебування від слідством. Моральну шкоду вона оцінила у 2 млн грн.

«Були опорочені її честь та гідність, зруйновані життєві плани. Вказує, що відносно неї було застосовано незаконне повідомлення про підозру, відсторонення від роботи, обрання запобіжного заходу, чим фактично було спотворено спосіб її життя, яке виразилось у втраті довіри серед близьких та знайомих, погіршенні відносин з родиною, трудовим колективом. Крім того, 13 серпня 2016 року на шпальтах волинських новин було розповсюджено інформацію про те, що її було затримано на хабарі, у зв’язку з чим вона змушена була звільнитись з роботи», – йдеться у позові.

Суддя Луцького міськрайонного суду Тетяна Філюк дійшла до висновку, що позов необхідно частково задовольнити, оскільки законодавство передбачає можливість отримання компенсації за безпідставне перебування під слідством. Однак, суддя зменшила суму виплати. Рахували її, виходячи з розміру мінімальної зарплати станом на 2023 рік. Зважаючи на те, що вона становить 6,7 тис. грн, то за 68 місяців і 12 днів сума компенсації склала 455,6 тис. грн. Зазначену суму Наталії Стрільчук повинні сплатити з держбюджету.

Зауважимо, що рішення поки ще не набрало законної сили, сторони можуть подати апеляції. Станом на 8 листопада на сайті судової влади немає інформації, що рішення хтось оскаржував.