Екс-голова КСУ назвав збігом скасування статті про незаконне збагачення перед виборами
Правник переконаний, що Конституційний суд ухвалив правильне рішення
Той факт, що Конституційний суд скасував кримінальну статтю щодо незаконного збагачення під час президентської кампанії, є збігом. Про це заявив усунутий з посади екс-голова КСУ Станіслав Шевчук, інформує «Громадське».
«Ми це питання давно розглядали, обмінювались проектами, узгоджували їх. І такий збіг, що голоси знайшлися в тоді, коли почалася президентська кампанія. Але прямого зв’язку я тут не бачу», — заявив Шевчук та водночас визнав, що це рішення мало потужний психологічний ефект.
«Відверто кажучи, я не очікував це, бо це не єдина стаття для боротьби з корупцією. Там більше 20 статей, тому не можна так сказати: от не визнав конституційною цю статтю і Конституційний суд скасував боротьбу з корупцією», — зазначив колишній суддя.
Також Шевчук вважає, що скасування статті про незаконне збагачення стало «елементом брудної кампанії» проти нього. «Ми ухвалили це рішення і почав розганятися цей меседж, що це голова суду відповідає за це рішення, що він це поставив, лобіював, спеціально час підігнав. Може це спеціально було використано, щоби звільнити мене з посади голови?», — сказав він.
Водночас екс-суддя вважає, що попри критику громадськості, суд ухвалив правильне рішення, і немає значення, коли це сталося. «З точки зору громадськості — це одна лінія поведінки чи розуміння процесу, а з точки зору суду — немає значення, які політичні процеси відбуваються, якщо рішення обґрунтоване і відповідає Конституції», — резюмував Шевчук.
Нагадаємо, Конституційний суд України опинився в центрі скандалу після того, як 27 лютого ухвалив рішення щодо невідповідності Конституції статті 368-2 Кримінального кодексу, у який йшлося про незаконне збагачення держслужбовців. Скасування цієї норми спричинило обурення громадськості.
Після цього судді Конституційного суду Микола Мельник, Сергій Сас і Ігор Сліденко виступили за відставку Станіслава Шевчука з посади голови.
14 травня судді Конституційного суду України проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді. Перед цим судді висловили йому недовіру, намагаючись змусити його самостійно піти з посади.
Раніше проект журналістських розслідувань Bihus.info з посиланням на джерела повідомив, що постійна комісія КСУ з питань регламенту та етики у своєму висновку визнала достатніми підстави для звільнення Шевчука. У документі, на який посилався проект, йдеться про те, що «комісія дійшла висновку про наявність підстав для звільнення Шевчука з посади судді Конституційного Суду у зв'язку із вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим і системним нехтуванням своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду України та виявила його невідповідність займаній посаді».
Згідно з даними Bihus.info, однією з причин звільнення Шевчука міг стати великий вплив на нього (зокрема й у кадрових питаннях) із боку рідного брата Рулава Одда.