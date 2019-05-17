Екс-голова КСУ назвав збігом скасування статті про незаконне збагачення перед виборами

Станіслав Шевчук був головою КСУ з лютого 2018-го до травня 2019 року

Той факт, що Конституційний суд скасував кримінальну статтю щодо незаконного збагачення під час президентської кампанії, є збігом. Про це заявив усунутий з посади екс-голова КСУ Станіслав Шевчук, інформує «Громадське».

«Ми це питання давно розглядали, обмінювались проектами, узгоджували їх. І такий збіг, що голоси знайшлися в тоді, коли почалася президентська кампанія. Але прямого зв’язку я тут не бачу», — заявив Шевчук та водночас визнав, що це рішення мало потужний психологічний ефект.

«Відверто кажучи, я не очікував це, бо це не єдина стаття для боротьби з корупцією. Там більше 20 статей, тому не можна так сказати: от не визнав конституційною цю статтю і Конституційний суд скасував боротьбу з корупцією», — зазначив колишній суддя.

Також Шевчук вважає, що скасування статті про незаконне збагачення стало «елементом брудної кампанії» проти нього. «Ми ухвалили це рішення і почав розганятися цей меседж, що це голова суду відповідає за це рішення, що він це поставив, лобіював, спеціально час підігнав. Може це спеціально було використано, щоби звільнити мене з посади голови?», — сказав він.

Водночас екс-суддя вважає, що попри критику громадськості, суд ухвалив правильне рішення, і немає значення, коли це сталося. «З точки зору громадськості — це одна лінія поведінки чи розуміння процесу, а з точки зору суду — немає значення, які політичні процеси відбуваються, якщо рішення обґрунтоване і відповідає Конституції», — резюмував Шевчук.

Нагадаємо, Конституційний суд України опинився в центрі скандалу після того, як 27 лютого ухвалив рішення щодо невідповідності Конституції статті 368-2 Кримінального кодексу, у який йшлося про незаконне збагачення держслужбовців. Скасування цієї норми спричинило обурення громадськості.

Після цього судді Конституційного суду Микола Мельник, Сергій Сас і Ігор Сліденко виступили за відставку Станіслава Шевчука з посади голови.

14 травня судді Конституційного суду України проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді. Перед цим судді висловили йому недовіру, намагаючись змусити його самостійно піти з посади.

Раніше проект журналістських розслідувань Bihus.info з посиланням на джерела повідомив, що постійна комісія КСУ з питань регламенту та етики у своєму висновку визнала достатніми підстави для звільнення Шевчука. У документі, на який посилався проект, йдеться про те, що «комісія дійшла висновку про наявність підстав для звільнення Шевчука з посади судді Конституційного Суду у зв'язку із вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим і системним нехтуванням своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду України та виявила його невідповідність займаній посаді».

Згідно з даними Bihus.info, однією з причин звільнення Шевчука міг стати великий вплив на нього (зокрема й у кадрових питаннях) із боку рідного брата Рулава Одда.