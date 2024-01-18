Колишнього керівника лікарні на Рівненщині підозрюють у призначенні зайвих ковідних доплат працівникам. За підрахунками слідчих, через посадовця держава зайво сплатила медпрацівникам 1,2 млн грн.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, слідство встановило, що керівник лікарні з липня 2020 по січень 2022 року підписав накази про доплати працівникам, які працювали з хворими на коронавірус. До переліку він включив медпрацівників технічних та непрофільних працівників, які безпосередньо не були задіяні у лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою.

«Внаслідок цього цим людям безпідставно виплачено доплати в розмірі від 50% до 300% . Таким чином державі завдано збитків на понад 1,2 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Про яку саме лікарню йдеться, в прес-службі наразі не уточнюють. Однак, видання «Рівне медіа» повідомляє, що йдеться про Дубенську лікарню та її екс-керівника Володимира Крохмаля.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). У разі доведення вини йому загрожує від трьох до шести років ув’язнення.