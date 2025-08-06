Ексголову Державної судової адміністрації Сальнікова увʼязнили за вплив на Верховний суд
Експосадовець отримав три роки позбавлення волі за зловживання впливом
Вищий антикорупційний суд виніс вирок колишньому голові Державної судової адміністрації України Олексію Сальнікову у справі про зловживання впливом на Верховний суд України. Йому присудили три роки позбавлення волі, повідомили у середу, 6 серпня, у пресслужбі САП.
Колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Відповідно до рішення суду, Сальнікову призначили покарання у вигляді позбавлення волі на три роки, а також позбавлення права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки.
Крім того, суд залишив чинний обрану раніше заставу в розмірі 575 тис. грн. Олексію Сальнікову заборонили відлучатися з Києва та Київської області без дозволу суду, а також зобов'язали здати документи для виїзду за кордон.
За даними слідства, у березні 2023 року Сальніков отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. доларів США. Частину цих грошей він мав залишити собі, а 5000 доларів начебто мав передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства. Сальніков обіцяв сприяти в ухваленні потрібного рішення суддями Верховного суду, проте після затримання на хабарі в 2,7 млн доларів голову Верховного суду Всеволода Князєва у травні 2023 року почав ухилятися від розв’язання питання.
Нагадаємо, в липні 2023 року Олексію Сальникову оголосили про підозру за зловживання впливом. Вже через місяць його відсторонили від посади в Державній судовій адміністрації.