Олексія Сальникова затримали у 2023 році, після викриття на мільйонному хабарі голови Верховного суду Князєва

Вищий антикорупційний суд виніс вирок колишньому голові Державної судової адміністрації України Олексію Сальнікову у справі про зловживання впливом на Верховний суд України. Йому присудили три роки позбавлення волі, повідомили у середу, 6 серпня, у пресслужбі САП.

Колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Відповідно до рішення суду, Сальнікову призначили покарання у вигляді позбавлення волі на три роки, а також позбавлення права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки.

Крім того, суд залишив чинний обрану раніше заставу в розмірі 575 тис. грн. Олексію Сальнікову заборонили відлучатися з Києва та Київської області без дозволу суду, а також зобов'язали здати документи для виїзду за кордон.

За даними слідства, у березні 2023 року Сальніков отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. доларів США. Частину цих грошей він мав залишити собі, а 5000 доларів начебто мав передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства. Сальніков обіцяв сприяти в ухваленні потрібного рішення суддями Верховного суду, проте після затримання на хабарі в 2,7 млн доларів голову Верховного суду Всеволода Князєва у травні 2023 року почав ухилятися від розв’язання питання.

Нагадаємо, в липні 2023 року Олексію Сальникову оголосили про підозру за зловживання впливом. Вже через місяць його відсторонили від посади в Державній судовій адміністрації.