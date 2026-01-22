Ексмер Сум Олександр Лисенко отримав ще одну підозру

Колишньому міському голові Сум оголосили підозру у службовій недбалості. За даними слідчих, дії посадовця завдали комунальному підприємству збитків на понад 8 млн грн. Про це у четвер, 22 січня, повідомили у пресслужбі Нацполіції. Правоохоронці традиційно не називають імʼя підозрюваного, але за даними місцевого новинного сайту MistoSumy, йдеться про Олександра Лисенка, який вже має підозру у хабарництві.

За даними слідчих, колишній мер Сум виніс під час сесії міськради виніс на голосування проєкт рішення щодо скасування правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, який ініціювала група депутатів.

«Фахівці КП “Міськводоканал” та правове управління міської ради заздалегідь наголошували на відсутності законних і обґрунтованих підстав для ухвалення такого рішення. Також Професійна асоціація екологів України застерігала про ризики екологічної катастрофи для річки Псел та міста Суми через неконтрольоване скидання недоочищених стічних вод», – йдеться у повідомленні.

Проте тодішній міський голова Сум не дослухався до застережень та підписав рішення сесії. Правоохоронці наголошують, що посадовець не вжив ніяких заходів для зупинення рішення чи скасування у суді, а також не ініціював розробку нових правил.

Встановлено, що через це рішення КП «Міськводоканал» протягом півтора року вимушено застосовував загальнодержавні норми, що не враховують місцевих особливостей та були невигідними для підприємства. Потім рішення Сумської міської ради скасували у суді, визнавши його протиправним та нечинним. За даними правоохоронців, дії тодішнього міського голови Сум завдали комунальному підприємству збитків на 8 млн 179 тис. грн.



Правоохоронці оголосили Олександру Лисенко підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком на пʼять років.

Що відомо про Олександра Лисенка

25 травня 2014 року Олександр Лисенко переміг на позачергових виборах Сумського міського голови та був обраний на посаду від партії ВО «Батьківщина». 25 жовтня 2020 його переобрали мером Сум у другому турі місцевих виборів

2 жовтня 2023 року тогочасного мера Сум Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу СБУ затримала під час отримання частини хабаря. Слідчі встановили, що затримані вимагали з місцевих підприємців гроші за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Зокрема, регулярні хабарі посадовцям мала надавати місцева компанія, яка спеціалізується на вивезенні сміття. У разі відмови – фігуранти погрожували підприємцям штучними перешкодами у веденні бізнесу.

Наступного дня, 3 жовтня, затриманим оголосили підозри в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн. 4 жовтня, суд обрав для Олександра Лисенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці із можливістю застави у 3 млн грн. 6 жовтня 2023 року Олександр Лисенко вийшов з СІЗО під заставу.

25 березня 2025 року Олександр Лисенко повідомив, що долучився до ЗСУ.