Антоній Мацеревич обіймав посаду голови Смоленської підкомісії у 2016-2022 роках

У середу, 3 серпня, колишньому міністру національної оборони Польщі Антонію Мацеревичу висунули обвинувачення у розголошенні секретної інформації під час розслідування Смоленської катастрофи. Про це повідомило Польське радіо.

За даними прокуратури, перебуваючи на посаді керівника Смоленської підкомісії, що вивчала причини авіакатастрофи у Смоленську 10 квітня 2010 року, Мацеревич у 2018-2022 роках передавав стороннім людям секретні дані. Речник Національної прокуратури Пшемислав Новак уточнив, що справа стосується поширення інформації через виступи для медіа та у внутрішніх документах підкомісії.

«Матеріали мали різний рівень секретності: цілком таємно, таємно, обмежено та конфіденційно. Також розголошувалася інша інформація, офіційно не засекречена, але яка підлягає захисту, зокрема згідно з авіаційним законодавством», – наголосив речник.

Раніше під час виступу в сеймі Мацеревич заявляв, що мав дозвіл спецслужб на оприлюднення певних відомостей. Та на слуханні 3 вересня він відмовився давати показання.

«Прокуратура не подала клопотання про застосування запобіжних заходів до Антоні Мацеревича. Колишньому міністру національної оборони може загрожувати до п'яти років позбавлення волі», – додають у повідомленні.

Відзначимо, що притягнути політика до відповідальності стало можливим 5 серпня 2025 року, коли сейм скасував депутатську недоторканність Мацеревича як представника партії «Право і справедливість».

Смоленська катастрофа: що відомо про розслідування

10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому «Сєвєрний», що поблизу російського Смоленська, розбився польський літак Ту-154. У катастрофі загинуло 96 осіб, зокрема і президент Польщі Лех Качинський. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського розстрілу.

У червні 2018 року урядова підкомісія у своєму звіті поінформувала: детальні дослідження засвідчили, що на елементах корпусу розбитого під Смоленськом польського літака Ту-154М, а також на тілі принаймні однієї жертви катастрофи виявлено сліди вибухівки.

Попередній звіт розслідування катастрофи від 2011 року, який здійснила підкомісія на чолі з Єжи Міллером, визнали недійсним. Тоді підкомісія дійшла до висновку, що літак розбився, бо пішов на контрольоване зближення з землею. Тодішній міністр оборони Антоній Мацеревич назвав звіт заснованим на фальшивих матеріалах і політичному тиску.

11 квітня 2022 року польський підкомітет з повторного розслідування повітряних авіакатастроф презентував остаточний звіт про аналіз причин авіакатастрофи літака. Безпосередньою причиною катастрофи став вибух у лівому крилі.

1 квітня 2025 року польська прокуратура висунула звинувачення 43 російським експертам, які займалися розтином тіл жертв Смоленської катастрофи. В їхніх висновках зафіксували велику кількість неправдивої інформації.