Митника затримали наприкінці березня під час отримання 5 тис. доларів хабара

На Хмельниччині судитимуть 47-річного ексмитника, якого викрили на схемі переправлення ухилянтів до Румунії. Підозрюваного затримали під час отримання 5 тис. доларів хабара. Про це повідомила 30 травня пресслужба ДБР.

За даними слідства, 47-річний головний державний інспектор Хмельницької митниці запропонував двом знайомим допомогу у втечі з України. Він планував довезти їх до кордону з Румунією, де чоловіки мали пішки перейти пункт пропуску. За це він вимагав від 7 до 12 тис. доларів винагороди.

«За 15 тис. доларів він пропонував оформити неправдиві відомості чоловікам про нібито перебування на утриманні трьох неповнолітніх дітей, які проживають за межами України або ж вносити їх дані до системи “Шлях”», – повідомляють у ДБР.

У січні 2025 року митник запропонував приєднатися до оборудки двом своїм знайомим, один із яких погодився бути його посередником та допомагати шукати клієнтів. Щоправда, саме він звернувся до правоохоронців та викрив злочин.

30 березня 2025 року митника затримали під час отримання першого траншу від ухилянта в розмірі 5 тис. доларів. Митнику обрали запобіжний захід із можливістю внесення застави та звільнили із посади.

47-річному посадовцю оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення людей через державний кордон України, вчинена з корисливих мотивів). Йому загрожує до девʼяти років позбавлення волі.