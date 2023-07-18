Міністр економіки Болгарії Богдан Богданов розповів про суттєве зростання експорту болгарської зброї

Болгарський експорт озброєнь у 2022 році після початку вторгнення Росії в Україну збільшився на 200%, заявив у понеділок на державному телебаченні міністр економіки Болгарії Богдан Богданов.

Минулого року експорт спеціалізованої збройової продукції з Болгарії склав 1,7 мільярда євро, що дорівнює 2% валового внутрішнього продукту країни. «Болгарська збройова промисловість розвивається, і метою є модернізація виробництва. Ми намагаємося забезпечити безпечне середовище для людей, які працюють на цих заводах», – додав міністр економіки, якого цитує Euractiv.

Болгарія намагається швидко адаптувати свої заводи до виробництва систем озброєння і 155-мм боєприпасів за стандартом НАТО. Майже вся збройова продукція у 2022 році була експортована через посередників в Україну.

У 2022 році Болгарія експортувала до Києва переважно боєприпаси для старих радянських систем озброєння, на які значною мірою продовжує покладатися Україна. Експорт через посередників став результатом політики проросійського президента Болгарії Румена Радева та проросійської Болгарської соціалістичної партії, які відмовилися продавати її безпосередньо до України. Натомість зараз при владі в країні перебуває прозахідний уряд, для якого експорт зброї не є табу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Болгарії відновили роботу зупиненого збройового заводу, щоб мати змогу постачати снаряди до України. Крім того, нещодавно Болгарія анонсувала надання Україні офіційно другого пакета військової допомоги. Також болгарський парламент має розглянути пропозицію про надання Україні 100 БТР зі складів болгарської поліції, які не використовуються.