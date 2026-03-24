Дмитро Махаринець заперечив факт сп’яніння та відмови від огляду

Правоохоронці оголосили підозру у підробленні офіційного документа колишньому судді Рівненського окружного адміністративного суду Дмитру Махаринцю. Раніше Вища рада правосуддя звільнила його через керування автомобілем напідпитку та фальсифікації медичного висновку.

Як повідомили у вівторок, 24 березня, пресслужби ДБР та прокуратури, подія сталася у березні 2021 року. За даними слідства, патрульні зупинили автомобіль судді через технічну несправність. Під час спілкування поліцейські запідозрили, що водій перебуває у стані сп’яніння: у нього тремтіли руки й відчувався запах алкоголю.

Правоохоронці не розголошують прізвище підозрюваного, проте як раніше повідомляв ZAXID.NET, йдеться про Дмитра Махаринця. Чоловік погодився пройти огляд лише у медзакладі. Там він вимагав документи про сертифікацію обладнання, скаржився на погане самопочуття та відсутність адвоката й у підсумку відмовився від здачі аналізів.

Патрульні склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування в стані алкогольного сп’яніння).

Втім, під час розгляду справи в суді Дмитро Махаринець подав висновок лікаря того ж закладу як доказ своєї невинуватості. Документ свідчив, що аналізи він здав і нібито не перебував у стані сп’яніння. Однак експертиза встановила: документ та підпис лікаря були підроблені.

Екссудді оголосили підозру за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення та використання офіційного документа за попередньою змовою). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.