Поліцейські затримали його в аеропорту

На Тернопільщину з Польщі екстрадували жителя Бучача, який переправив за кордон кілька десятків ухилянтів. Чоловік разом зі спільником створив фіктивне підприємство з міжнародних перевезень і за гроші оформляв водіями військовозобов’язаних. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що житель Бучача в 2022 році створив транспортне підприємство. Фірму він зареєстрував на підставну особу та отримав ліцензію для міжнародних перевезень вантажів та пасажирів, повідомили в прокуратурі Тернопільщини у вівторок, 22 липня.

Насправді бізнесмен з Бучача не мав на меті перевозити вантажі до країн ЄС, а створив підприємство для переправлення за кордон ухилянтів. У коментарі ZAXID.NET в прокуратурі зазначили, що чоловік разом зі спільниками за 6-7 тис. доларів впродовж 2022-2023 років переправляв військовозобов’язаних чоловіків через кордон України, реєструвавши їх у системі «Шлях» як водіїв підприємства.

Загалом він встиг переправити кілька десятків військовозобов’язаних. Наразі його вину доведено в п’ятьох випадках, щодо інших ще триває слідство. У прокуратурі зазначили, що деякі з переправлених ухилянтів-водіїв навіть не мали водійського посвідчення.

Після оголошення йому підозри у вчиненні злочину житель Бучача сам утік за кордон, але був затриманий у аеропорту Польщі та екстрадований в Україну. Ще одного його спільника також розшукують за кордоном і після затримання теж екстрадують в Україну.

Тернопільський міськрайонний суд 21 липня задоволив клопотання слідчого поліції про обрання запобіжного заходу підозрюваному – тримання під вартою. Додамо, що жителя Бучача підозрюють за ч. 3 ст. 27- ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України у складі організованої групи). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.