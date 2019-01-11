Екзарх Вселенського патріархату розповів про перемовини з УПЦ (МП) щодо переходу в ПЦУ

Архієпископ Даниїл Памфільський

Архієпископ Даниїл Памфільський заявив, що найскладнішим у його чотиримісячній роботі екзарха Вселенського патріарха в Україні було налагодження контакту з представниками Української православної церкви Московського патріархату. Про це він повідомив в інтерв'ю «BBC Україна».

За його словами, представники УПЦ (МП) мали вказівки, отримані з Москви, згідно з якими їм було заборонено виходити на контакт з екзархами.

«Проте коли, попри заборону спілкуватися, вони таки йшли з нами на зустріч, ми повинні були знайти, як і де зустрітися, щоб не створити умов, коли б їх могли покарати за спілкування з нами», – розповів архієпископ.

Також він додав, що найбільші побоювання були щодо створення передумов для звинувачень представників Константинополя у втручанні у внутрішні справи УПЦ (МП). За його словами, всього вдалося зустрітися з 18 ієрархами Московського патріархату.

«Більшість з них були і, мені здається, донині готові зробити крок, щоб влитися в нову помісну українську православну церкву», – сказав Даниїл.

Архієпископ додав, що представники УПЦ (МП) дуже боялися покарання з боку керівників своєї церкви.

«І попри те, що ми їм гарантували, що Константинополь захистить їх, не залишить з церковними санкціями і так далі, вони все одно хотіли побачити, коли цей процес дійде до кінця. Томос буде, казали вони, – і тоді ми почнемо робити якісь радикальніші кроки з нашим духовенством», – розповів представник Вселенського патріархату.

Він зазначив, що наразі ще тривають перемовини. «Архієреї, які були з нами на зв'язку, тепер розмовляють з владикою Симеоном, з владикою Епіфанієм, щоб визначити, як вони можуть прийти до ПЦУ всіма своїми єпархіями чи частинами цих єпархій», – додав архієпископ.

«З іншого боку, є велика противага: нині йде своєрідне фінансування від певних олігархів, депутатів Верховної Ради, котрі намагаються заблокувати цей процес, завадити духовенству і архієреям зробити свій вільний вибір», – наголосив він.

При цьому Даниїл підкреслив, що його мандат в Україні закінчився і все що відбувається тепер – це «внутрішньоукраїнська історія».

За словами архієпископа, він очікує, що згодом до ПЦУ приєднається багато архієреїв УПЦ (МП) і все залежить від того, наскільки духовенство всередині нової структури зуміє порозумітися, щоб у ній не розпочалися внутрішні конфлікти – щодо єпархій, місць служіння та інше.

«Владика Епіфаній не має жодних передумов для того, щоб створювати якісь проблеми для когось – навпаки, він хоче, щоб все йшло дуже спокійно. Думаю, в цьому і полягає перевага його молодості. Крім того, він має спокійний характер, він – не жорстокий лідер, який буде кулаком по столу бити», – наголосив Даниїл Памфільський

На його думку, ПЦУ має всі можливості та передумови, щоб набути статус патріархату, але спочатку мусить відбутись процес «глибшого об'єднання» колишніх УПЦ (КП), УАПЦ та УПЦ (МП).

«Коли цей глобальніший процес відбудеться, тоді, я впевнений, що Українська церква зможе звернутися до Константинополя, і Вселенський патріархат буде готовий розглянути це питання. Константинополь, звичайно, готовий про це говорити», – заявив він.

Архієпископ додав, що після цього буде зміна тексту Томосу і проголошення патріархії в Україні. «Константинополь ніколи не приховував, що це цілком можливо», – додав Даниїл.