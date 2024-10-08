До виборів президента США залишилося менше одного місяця. 5 листопада американці ухвалять фінальне рішення, кого вони хочуть бачити в Білому домі наступні чотири роки. Боротьба між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом вступила у завершальну стадію. Зараз уже остаточно зрозуміло, що головним полем битви кандидатів від Демократичної та Республіканської партій є сім хитких штатів: Аризона, Невада, Мічиган, Вісконсин, Джорджія, Північна Кароліна і Пенсильванія. Саме тут вирішиться доля президентських виборів у США.

Для частини української публіки, яка не посвячена в усі нюанси виборчої системи США, може здатися, що в Камали Гарріс значно більше шансів здобути перемогу. Принаймні результати переважної частини загальнонаціональних опитувань демонструють її лідерство в електоральних перегонах. Щоправда, перевага Гарріс обмежується в основному одним-п’ятьма відсотками. І рідко виходить за межі статистичної похибки. Трапляються й опитування, у яких лідирує Трамп. Або між обома кандидатами фіксується нічия. Але через специфіку українського інформаційного поля, яке більше симпатизує демократам, іноді здається, що Гарріс доволі впевнено йде до перемоги. Насправді ж ситуація далеко не така однозначна.

Для перемоги на виборах Трампу чи Гарріс потрібно набрати мінімум 270 голосів у колегії виборщиків. Усі американські штати в сумі мають 538 голосів виборщиків. Останні двадцять чи тридцять років в американській політиці чітко простежується електоральний поділ штатів на умовно «демократичні» і «республіканські». Це означає, що більшість штатів голосує доволі прогнозовано. Але не всі з них мають чітко виражений синій чи червоний колір. Деякі штати належать до хитких. У них рейтинги обох кандидатів у президенти майже однакові. Тож визначити, як саме проголосує такий штат, – нелегка справа. Проте саме від цих штатів залежить доля виборів. Цього разу таких штатів є сім.

Американська соціологія за місяць до виборів фіксує запеклу боротьбу між двома кандидатами. Узагальнені дані соціологічних опитувань, які публікує популярний американський агрегатор соціологічних опитувань Real Clear Politics, показують: Гарріс зберігає незначне лідерство на загальнонаціональному рівні в межах трохи більше як 2%. Проте її позиції в семи хитких штатах виглядають дуже непевно. Також варто звернути увагу на те, що перевага Гарріс над Трампом у національних опитуваннях в середньому значно скромніша, ніж свого часу була в Гілларі Клінтон у 2016 році. І тим більше, Камалі Гарріс далеко до комфортного лідерства Джо Байдена у виборчій кампанії 2020 року.

Якщо вірити останній соціології, то за місяць до виборів Трамп має кращі шанси здобути перемогу принаймні в чотирьох зі семи хитких штатів – Пенсильванії (19 голосів виборщиків), Північній Кароліні (16 голосів), Джорджії (16 голосів) та Аризоні (11 голосів). Цього буде достатньо, щоб набрати в сумі разом з гарантовано червоними штатами 281 голос виборщиків і виграти перегони. Проте треба зауважити, що загалом перевага Трампа над Гарріс у цих штатах перебуває в межах статистичної похибки: від 1 до 3%. А в Пенсильванії кілька вересневих опитувань прогнозують нічию між обома кандидатами. Пенсильванія дає переможцю 19 голосів виборщиків. У разі програшу там шанси Трампа виграти вибори 5 листопада значно зменшуються. Хоча республіканець навіть за умови програшу в Пенсильванії все ще може святкувати перемогу.

Справа в тому, що перевага Гарріс в інших трьох хитких штатах – Мічигані, Вісконсині та Неваді – теж надто непевна. Кандидатка від Демократичної партії ще може дозволити собі програти Неваду, яка має лише 6 голосів виборщиків. Але програш у Мічигані (15 голосів) чи Вісконсині (10 голосів) цілком може виявитися фатальним.

Ще в серпні здавалося, що позиції Гарріс у цих двох штатах, розташованих у регіоні Великих Озер, виглядають непогано. Але за останній місяць її лідерство тут випарувалося. Деякі опитування наприкінці вересня демонструють, що Трамп може взяти ці штати, як уже було 2016 року. Це змушує демократів нервувати. А Трамп посилює свою агітаційну кампанію й намагається схилити на свій бік чорношкірих чоловіків і робітничий клас, який тут доволі великий.

Навіть якщо Пенсильванія схилиться до демократів, Гарріс гарантовано потрібно ще перемагати в Мічигані та Вісконсині. Або брати Північну Кароліну чи Джорджію. Це однозначно буде непросто.

Також після дебатів кандидатів у віцепрезиденти Джей Ді Венса та Тіма Волза 1 жовтня стало остаточно зрозуміло: Гарріс могла помилитися, обравши собі в компаньйони губернатора штату Міннесота. Аналітики і раніше висловлювали здивування, чому Камала спинила свій вибір на цій кандидатурі. Адже Тім Волз насправді належить до лівого крила в Демпартії і у своєму штаті проводить дуже виразну ліволіберальну політику. Тоді як губернатор Пенсильванії Джош Шапіро тяжіє до центру і міг би отримати більше симпатій у незалежних виборців. Можливо, у демократів на хвилі літнього ентузіазму порахували, що Пенсильванія і так буде їхня. А може, Камала обрала напарника, виходячи з особистих симпатій чи антипатій, а не з погляду політичної доцільності.

Дональд Трамп також міг обрати своїм віцепрезидентом політика, більш наближеного до центру. Але зупинився на кандидатурі сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса. Дехто вважає, що такий вибір може коштувати Трампу перемоги. Проте Венс виглядав переконливіше і харизматичніше на дебатах із Волзом. Хоча більшість експертів прогнозувало перемогу демократа Тіма Волза. Це робить результати виборів у США ще більш непередбачуваними і важкопрогнозованими.

Можливо, президентська кампанія 2024 року в США стане повторенням кампанії 2016 року. Тоді Клінтон мала нібито дуже впевнено перемагати. Але програла. Цього разу сценарій восьмирічної давнини може повторитися. Це припущення має певний сенс. Деякі аналітики припускають, що частина виборців може насправді мати більш праві політичні погляди. Однак не наважується їх відверто висловлювати через диктат політкоректності. Саме цим може пояснюватися соціологічна помилка 2016 року.

На непрогнозованість підсумків виборчої кампанії вказують також коефіцієнти ставок букмекерських контор. Перемога Гарріс і Трампа оцінюється з приблизно однаковою ймовірністю 50% на 50%. У 2020 році на перемогу Байдена ставили 64%. Зараз на виборах в Америці немає явного фаворита чи аутсайдера. Іде важка боротьба за кожен голос. Фінал виборчої кампанії в США обіцяє бути цікавим та інтригуючим.