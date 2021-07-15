Програма Instagram буде включати стимули до використання Reels — аналога TikTok

Компанія Facebook до кінця 2022 роки інвестує 1 млрд доларів у творців контенту в боротьбі за кращі таланти на тлі посилилася конкуренції з китайським відеосервісом TikTok.

Інвестиції у творців контенту будуть включати бонусні програми для виплати винагород авторам, які досягли певних показників і фінансування користувачів для створення контенту, повідомляє Reuters.

У Facebook наголосили, що поки бонуси будуть надаватися тільки за запрошеннями. Так, на основній платформі компанії — в соцмережі Facebook — творці відео та онлайн-геймери будуть отримувати щомісячний бонус за трансляцію певної кількості годин відео.

Бонусна програма Instagram буде включати стимули до використання Reels — аналога TikTok від Facebook. Автори роликів будуть отримувати винагороду в залежності від того, який результат покажуть їх ролики.

Відзначається, що недавно сервіс TikTok подолав позначку в 3 млрд завантажень по всьому світу.

Як повідомляв ZAXID.NET, наприкінці червня акції корпорації Facebook зросли більш ніж на 4% та вперше сягнули ринкової капіталізації на рівні понад 1 трлн доларів