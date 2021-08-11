Соціальна мережа Facebook видалила мережу акаунтів, яка управлялася з Росії та поширювала дезінформацію про вакцини від коронавірусу AstraZeneca та Pfizer.

Російські акаунти – 65 облікових сторінок та 243 сторінки Instagram, мали зв'язок з маркетинговою компанією Fazze, зареєстрованою в Великобританії, але з діяльністю в Росії, повідомили в блозі Facebook.

Інформаційна кампанія акаунтів мала дві хвилі з перервою у п'ять місяців. Спочатку в листопаді-грудні поширювалися коментарі та меми, які стверджували, що вакцина від коронавірусу AstraZeneca перетворює людей на шимпанзе. В якості «аргумента» використовувалося те, що препарат створений на основі аденовірусу цієї тварини.

Через п'ять місяців акаунти почали ставити під питання безпеку вакцини Pfizer. Обидві інформаційні хвилі збіглися в часі з обговоренням урядів низки країн дозволу на екстрене застосування цих препаратів.

До поширення дезінформації залучали не тільки звичайні акаунти, а й інфлюенсерів.

Окрім того, саму компанію Fazze заборонили на платформах Facebook. Як зазначили у компанії, ця мережа була націлена на аудиторію в Індії, Латинській Америці та у США. Її виявили під після перегляду публічних звітів про діяльність агенції поза платформою.

Нагадаємо, у березні Єврокомісія зафіксувала в YouTube активізацію російських «ботоферм».