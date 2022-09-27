Освітній проєкт IT Nation 2.0

Провідні QA-експерти з команди NIX долучилися до онлайн-хакатону IT Nation HACK 2.0 в якості журі та менторів. Разом із колегами з інших ІТ-компаній фахівці підготували для учасників практичні завдання, а в фіналі вирішували, хто ж виявиться найспритнішим тестувальником.

IT Nation 2.0 реалізується Громадською спілкою «Мережа Глобального Договору в Україні» за сприяння проєкту «Економічна підтримка Східної України».

Освітній проєкт стартував у січні. Протягом 9 місяців студенти безкоштовно опановували ІТ-спеціальність за одним із напрямів:

Frontend Base / Advanced;

QA Manual;

QA Automation.

Спочатку на навчання запросили жителів Донецької, Луганської областей та Приазов’я. Після 24 лютого організатори відкрили додатковий набір для жителів усієї країни.

Програма поєднувала навчання на онлайн-платформі, додаткові вебінари, домашні завдання, менторську підтримку. Завершальним етапом проєкту став онлайн-хакатон, який відбувся 16 – 18 вересня. У змаганні взяли участь 24 команди (94 учасники).

Змагання подібне до реального ІТ-проєкту

Хакатон відтворював справжню атмосферу робочого процесу. Тут тобі цікаві й подекуди складні задачі, і бурхливі обговорення і, звісно, дедлайни. Бадьорий суперницький дух між командами відчувався навіть попри онлайн-формат. Серед учасників були студенти та світчери – ті, хто вирішив кардинально змінити професію.

Суть змагання – покроково виконати кілька завдань відповідно до свого профілю. Перший практичний кейс підготували Powercode Academy. Вони запропонували випускникам курсу з Frontend-розробки створити базовий функціонал для сайту та зверстати головну сторінку. Сайт мав бути не лише зручним у користуванні, а й візуально гарним. Задачі з тестування продукту надали фахівці з NIX.

Наші задачі були розраховані на випускників курсу Manual QA. Вони вивчали фундаментальні теми з QA дисципліни: що таке тестування, яке воно буває, які різновиди документації існують і для чого використовуються тощо. За основу ми взяли ситуації, з якими QA стикаються в повсякденній роботі, та намагались максимально адаптувати цей кейс під реальність. Тобто зробити так, аби всі відчули на собі процеси справжнього ІТ-проєкту, – розповіла Тетяна Чуйкова, Team Lead у NIX.

Хакатон мав справжню атмосферу робочого процесу

На учасників чекала ціла низка челенджів: ознайомитися з вимогами до продукту, створити чек-ліст, провести (не)функціональне тестування і записати знайдені дефекти в технічну документацію. У підсумку команди пояснювали журі, наскільки продукт готовий до релізу.

У нашому кейсі значна увага приділялась командній роботі. Попри те, що в кожного була своя роль, по завершенню змагання учасники ще довго обговорювали результати спільної праці. Помітно, що вони відповідально поставилися до навчання. Це і дозволило їм показати гідні результати, – додала Ольга Селезньова, QA Lead у NIX.

Team Lead, Senior QA у NIX Олександр Болжеларський, оцінюючи рівень підготовки тестувальників, зазначив: «Я був би щасливий опинитись у проєктній команді з кожним із них».

Під час роботи учасники в окремому чаті консультувалися з менторами – досвідченими ІТ-спеціалістами. У випадку NIX ідеться про 28-річний досвід в індустрії. Тож фахівці добре орієнтуються в сучасному ІТ-бізнесі та можуть пояснити початківцям, що й як краще втілити з технічного боку.

«Подібний формат дуже корисний на старті кар'єри. Як мінімум, тому що це така собі ревізія власних знань і здібностей. Будь-яке змагання – це випробування. Якщо ти пройшов його гідно, то маєш привід пишатися собою. Якщо ж ні – отримуєш досвід, який наступного разу допоможе все зробити краще. Окрім того, хакатон дає можливість подивитися на чужі рішення. Можливо, чиїсь ідеї тебе зацікавлять, тож маєш нагоду розширити свої горизонти. Нетворкінгу тут теж вдосталь. Бути в команді з друзями – це ще одна подія в скарбничку спільних спогадів, а з незнайомцями – шанс знайти нових однодумців», – Тетяна Чуйкова.

Напрацювання хакатонців оцінювали теж представники компаній-партнерів. Серед них були експерти та експертки NIX, EPAM, Intellias, BazaIT, Powercode та Powercode Academy. На думку фахівців, отримані на хакатоні результати стануть гарним доповненням у портфоліо початківців.