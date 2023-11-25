Стара ветлабораторія у гірському містечку Сколе

20 листопада відбувся організований регіональним відділенням Фонду держмайна України аукціон з продажу ветеринарної дільниці з віварієм і крематорієм у місті Сколе. Стартова ціна комплексу загальною площею 369 м2 становила 10,2 тис. грн, за нього змагалися 22 учасників.

Переможцем аукціону, який запропонував за стару ветеринарну дільницю 1,6 млн грн, став львівський ФОП Андрій Ситнік, який випередив інших учасників на майже 200 тис. грн. Очікується підписання договору між сторонами.

Лот складається із ветеринарної лабораторії площею 263 м2, крематорію площею 31 м2 і віварію площею 69 м2. Все це розташоване на земельній ділянці площею 2868 м2 у місті Сколе.

За даними системи YouControl, львів’янин Андрій Ситнік зареєстрований підприємцем у квітні 2021 року. У нього досить широкий спектр роботи – передусім це торгівля напоями та поводження з відходами, а також організація поховань, робота рекламних агентств, лісівництво і лісозаготівлі, торгівля деревиною.