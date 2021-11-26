Депутати Івано-Франківської міської ради під час сесії звернулися до Верховної Ради не ратифіковувати Стамбульську конвенцію (міжнародну угоду проти насильства у сім'ї), оскільки цей документ несе загрозу сімейним цінностям. Ухвалюючи це звернення до ВРУ під час 18 сесії у п'ятницю, 26 листопада, автори документу підкреслили, що в такий спосіб приєднуються до решти 80 місцевих рад, які також прийняли звернення до парламенту не ратифіковувати цю конвенцію.

«Головною перепоною до ратифікації Стамбульської конвенції є введене нею визначення поняття «гендер» та похідних від нього. Стамбульська конвенція впроваджує інше розуміння гендеру (стаття 3), ніж має українське національне законодавство: «гендер» означає соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок та чоловіків». Тобто документ проводить чітку різницю між поняттям статі та гендеру (пункт 3 статті 4), та гендерну ідентичність (за якою виділяють трансгендерів, агендерів, транссексуалів – загалом, нараховують понад 50 типів гендеру)», – йдеться у зверненні франківських депутатів.

На думку ініціаторів звернення, значно дієвішим для протидії насильству щодо жінок буде зміна законодавства так, щоб воно не несло «загрозу інституту сім'ї».

Серед 80 місцевих рад, які ухвалили подібні звернення до ВРУ не ратифіковувати Стамбульську конвенцію: Львівська, Одеська, Рівненська та Житомирська обласні ради.

Додамо, що Стамбульська конвенція, ухвалена у 2011 році, зобов'язувала країн-підписантів запобігати та переслідувати в судовому порядку насильство в родинах.

Так, конвенція юридично зобов'язує країн-підписантів створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий брак, примусові аборти і стерилізацію. Також, згідно з конвенцією, кримінальному або іншому правовому покаранню повинні підлягати і сексуальні домагання.

У 2020 році на офіційному сайті Президента України електронна петиція із закликом ратифікувати в Україні Стамбульську конвенцію набрала потрібні 25 тисяч голосів. 5 червня 2020 року Володимир Зеленський пообіцяв винести на розгляд Ради законопроєкт щодо її ратифікації, але досі цього не зробив. У Верховній раді України створене міжфракційне об’єднання «За ратифікацію Стамбульської конвенції».