Андрія Куклу та Богдана Лущака затримали наприкінці серпня 2022 року

Івано-Франківський міський суд виніс вирок двом псевдоволонтерам, Богдану Лущаку та Андрію Куклі, які ввозили з Польщі автомобілі для ЗСУ під виглядом гуманітарної допомоги, а потім продавали їх військовим. За вчинене суд призначив їм покарання у вигляді обмеження волі.

Як вказано у вироку суду, який винесли у жовтні 2023 року, засновник БО «Міжнародний благодійний фонд «Медична фундація» Богдан Лущак вступив у злочинну змову з іншим псевдоволонтером Андрієм Куклою щодо незаконного продажу гуманітарної допомоги.

Слідство встановило, що Богдан Лущак спільно із Андрієм Куклою, у липні 2022 року отримали позашляховик Mitsubishi Pajero, як гуманітарну допомогу ЗСУ. Авто з Польщі пригнав Богдан Лущак. Псевдоволонтери продали це авто для потреб військових за 5,5 тис. євро. Псевдоволонтери також отримали автомобіль «швидкої» Mersedes-Benz Ambulance для потреб ЗСУ, який згодом продали за 7,2 тис. євро. Після цього їх затримали правоохоронці.

Богдан Лущак у суді визнав свою провину та розповів, що він із Андрієм Куклою займались волонтерською діяльністю, допомагав із ввезенням та передачею військовим авто, одягу та ін. Під час отримання одного з авто Богдан Лущак захотів скористатись своїм становищем.

«Вирішив скористатися тим, що має безпосередній доступ до авто, ніхто не відслідковує його дії, продати придбаний за зниженою ціною на потреби військових автомобіль Mitsubishi Pajero в Польщі одному із військових підрозділів за вищою ціною, привласнивши отримані кошти. Також він отримав в одному із польських благодійних фондів автомобіль, обладнаний під швидку допомогу та намагався продати його, привласнивши собі кошти», – цитують у вироку суду покази Богдана Лущака.

Андрій Кукла також у суді визнав свою провину у продажі гуманітарної допомоги. Справу розглянув суд, який визнав обвинувачених винними у продажі гуманітарної допомоги. Засновнику БО суд призначив 2,5 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатися діяльністю пов’язаною з гуманітарною допомогою на строк три роки, з конфіскацією майна. Строк відбуття покарання рахуватимуть з дня затримання Богдана Лущака, тобто з 25 серпня 2022 року, один день попереднього ув’язнення рахуватимуть за два дні обмеження волі.

Його спільнику, Андрія Куклі, призначили чотири місяці обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатися діяльністю пов’язаною з гуманітарною допомогою на строк 1,5 роки, з конфіскацією майна. Строк відбуття покарання рахуватимуть з дня його затримання, тобто з 25 серпня 2022 року, один день попереднього ув’язнення рахуватимуть за два дні обмеження волі. Відтак Андрій Кукла уже відбув призначене покарання.

Вилучені гроші та автомобілі Mitsubishi Pajero, та Mersedes-Benz Ambulance конфіскують. На вирок ще може бути подана апеляція.