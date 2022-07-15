Макрон анонсував передачу мобільної лабораторії для аналізу ДНК під час свого візиту до Києва у червні

Міністерство Європи та закордонних справ Франції повідомило про передачу Україні мобільної лабораторії для проведення експрес-аналізу ДНК під час розслідування воєнних злочинів РФ. У п'ятницю, 15 липня, у відомстві повідомили, що напередодні нову мобільну лабороаторію передали Генеральній прокуратурі України.

У повідомленні відомства зазначено, що це система, яка дозволяє проводити швидкий генетичний аналіз великої кількості біологічних зразків.

«Лабораторія, яку профінансувало Міністерство Європи та закордонних справ, є пристроєм, аналогів якому немає у світі генетики. Вона була розроблена французькою компанією TRACIP (Deveryware group) спільно з IRCGN, експертом з ідентифікації жертв (відбір проб і обробки ДНК) і збору доказів», – зазначено у повідомленні.

Повідомляється, що два судово-медичні лікарі та близько 15 жандармів з Інституту кримінальних досліджень Національної жандармерії (IRCGN) були надані на кілька тижнів у відповідь на запит української влади.

Також зазначається, що на знак солідарності з українським народом Франція «продовжуватиме підтримувати боротьбу з безкарністю» в Україні.

«Франція рішуче налаштована забезпечити, щоб відповідальні за масові порушення, які були вчинені в контексті російської агресії проти України, відповідали за свої дії та були притягнуті до відповідальності», – повідомили у Міністерстві внутрішніх і закордонних справ.

Під час візиту в Україну в червні президент Еммануель Макрон оголосив про намір передати Україні мобільну лабораторію для проведення швидкого аналізу ДНК.

Французькі ЗМІ зазначають, що схожу лабораторію використовували під час катастрофи літака німецької компанії Germanwings у Французьких Альпах у 2015 році та в контексті теракту в Ніцці, на півдні Франції, 14 липня 2016 року.

Нагадаємо, що на початку липня Верховна Рада ухвалила закон про створення реєстру ДНК в Україні.