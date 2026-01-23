В українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації

Франція поставить Україні еквівалент 13 додаткових мегаватів електроенергії та близько сотні генераторів для заміни зруйнованої російськими ударами енергетичної інфраструктури. Про це повідомив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, якого цитує агентство Reuters.

Барро зазначив, що допомога від Франції доповнить підтримку інших країн. Він також анонсував телефонну розмову з країнами G7, а також країнами Північної Європи та Балтії в п’ятницю, 23 січня, щодо термінової енергетичної підтримки України.

Зауважимо, передати аварійні генератори Україні із власних стратегічних резервів 23 січня також оголосив Європейський Союз.

«Сьогодні Європейська Комісія надає 447 аварійних генераторів на суму 3,7 млн євро зі стратегічних резервів ЄС для відновлення електропостачання лікарень, укриттів та критично важливих служб», – ідеться в повідомленні.

Генератори, мобілізовані зі стратегічних резервів rescEU та розміщені в Польщі, будуть розподілені Міністерством розвитку громад та територій України у співпраці з Українським Червоним Хрестом серед найбільш постраждалих громад.

До слова, 14 січня президент Володимир Зеленський анонсував запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці на тлі масованих російських атак на енергосистему та погіршення погодних умов в країні. У зв’язку з масованими відключеннями по Україні європейські партнери, установи, благодійні фонди анонсували передачу енергообладнання, зокрема генераторів, для відновлення електропостачання в постраждалих від російських атак регіонах.