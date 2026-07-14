Сметанін не уточнив причину свого звільнення

У вівторок, 14 липня, Герман Сметанін оголосив, що завершив роботу на посаді генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». Він очолював «Укроборонпром» з липня 2025 року. Про це він написав у фейсбуці.

«Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України. Переконаний, що головний здобуток – це сильна, професійна команда як всередині товариства, так і на підприємствах групи. Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату», – ідеться в повідомленні.

Сметанін подякував президенту, уряду, парламенту, українським оборонним структурам і Генштабу ЗСУ, зазначивши, що завдяки їм український оборонно-промисловий комплекс наразі є «одним із найсильніших і найдинамічніших у світі». Також він подякував колегам, українським зброярам та своїм близьким.

Нагадаємо, Герман Сметанін двічі очолював «Укроборонпром» – протягом червня 2023 року – вересня 2024 року та зі серпня 2025 року по липень 2026 року. Також у 2024–2025 роках Сметанін був міністром з питань стратегічних галузей промисловості в уряді тодішнього прем’єра Дениса Шмигаля.

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Сметанін не уточнив причину свого звільнення. Раніше, 12 липня, «Укроборонпром» повідомив про звільнення керівників та посадовців двох держпідприємств, відповідальних за розміщення складів із боєприпасами у Вишневому на Київщині. Їхні дії призвели до руйнувань житлової забудови у місті після того, як склад зброї атакували росіяни.

За інформацією джерел NV, на посаду Сметаніна можуть призначити колишнього заступника міністра оборони Сергія Боєва. Уряд 13 липня звільнив Боєва з посади заступника міністра оборони, на якій він відповідав за напрям європейської інтеграції.

Детонація у Вишневому після атаки РФ – що відомо

У ніч на 6 липня під час масованої російської атаки під обстріл потрапило місто Вишневе на Київщині. Удар спричинив вторинну детонацію, через яку з міста евакуювали 600 людей. Відомо про щонайменше дев’ятьох загиблих.

9 липня Володимир Зеленський повідомив, що у Вишневому на Київщині був розміщений склад боєприпасів «Укроборонпрому», які здетонували внаслідок російського обстрілу.

За словами експрем’єр-міністерки Юлії Свириденко, російський обстріл і вторинна детонація спричинили найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення – 13 га житлової забудови.

11 липня президент повідомив, що СБУ встановила посадовців «Укроборонпрому», відповідальних за розміщення складів зі зброєю поруч із житловою забудовою.