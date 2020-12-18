Юлія Лапутіна тепер керуватиме міністерством у справах ветеранів

Верховна Рада призначила на посаду міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну. За відповідну постанову проголосували 248 народних депутатів на пленарному засіданні в п’ятницю, 18 грудня.

До того цю посаду обіймав Сергій Бессараб, якого Верховна Рада відправила у відставку 16 грудня за його ж власною заявою.

Хто така Юлія Лапутіна

Юлія Лапутіна народилася в 1967 році в Києві. Вона – друга жінка в історії незалежної України, яка отримала генеральське звання.

Протягом 2010-2012 років Юлія Лапутіна була заступником начальника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. 14 квітня 2014 року у складі першої об'єднаної групи СБУ висадилася на краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ «Альфа». У вересні-грудні 2014 року була командиром оперативної групи СБУ в антитерористичній операції й виконувала завдання з затримання учасників проросійських терористичних формувань.

З 2014 року обіймала посаду заступника начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Входить до складу Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.