Геращенко прокоментувала заяву Кремля щодо помилування Сенцова

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 17:0025670

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Ув’язнений в РФ український режисер Олег Сенцов не звертатиметься з проханням про помилування до російського президента Володимира Путіна, як було раніше запропоновано прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим. Про це написала у Facebook перша заступниця голови ВР Ірина Геращенко.

«Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що Олег Сенцов «має сам подбати про своє помилування», натякаючи, що Олег має звернулися до російського президента з таким проханням. Очевидно, що Олег Сенцов не буде звертатися до Путіна, на це російська влада й розраховує», – написала Геращенко.

Вона нагадала, що для помилування в свій час Надії Савченко до Путіна формально звернулися родичі загиблих російських журналістів, й він помилував. В той же час звернення самої Савченко не вимагали.

«А чому б самому Пєскову чи омбудсвумен Москальковій не звернутися до Путіна з проханням про помилування Сенцова? Чому Надію можна було помилувати без особистого звернення , а Олега – ні», – наголосила нардеп.

Крім того, Геращенко висловила обурення зривом домовленостей про відвіданням українською омбудсвумен Людмилою Денисовою українських заручників.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова затримали російські спецслужби в анексованому Криму в травні 2014 за звинуваченням в нібито організації терактів на півострові. 25 серпня 2015 року суд у РФ засудив його до 20 років колонії суворого режиму.

Перебуваючи в колонії, Сенцов понад два місяці тому почав голодування з вимогою звільнити усіх політв’язнів Кремля. Голодування триває досі.

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