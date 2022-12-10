Юрій Шухевич помер у віці 89 років

У суботу, 10 грудня, у Гарнізонному храмі Львова відбулась церемонія похорону українського політичного діяча Юрія Шухевича. Поховали його на Личаківському цвинтарі, на полі почесних поховань №67.

Провести в останню путь та попрощатись з Героєм України прийшли сотні львів’ян: представники влади, громадськість, родина, ті, хто знав й шанував Юрія Шухевича. Долучились до вшанування заступники начальника Львівської ОВА Іван Собко та Олександр Кулепін.

Похорон Героя України Юрія Шухевича, Львів, 10 грудня 2022 року (Фото ЛОВА)

Як повідомляє прес-служба Львівської ОВА, співчуття з приводу втрати висловив також президент України Володимир Зеленський.

«Юрій Шухевич став гідним наступником справи боротьби за свободу і незалежність українського народу, за яку героїчно віддав своє життя його батько – легендарний головнокомандувач Української повстанської армії Роман Шухевич. Як політв’язень, пан Юрій провів загалом у концтаборах та в’язницях СРСР 28 років свого життя. За діяльність у складі Української Гельсінської спілки у вісімдесятих роках відбував заслання у Тюменській області. Отримавши дозвіл на повернення в Україну, Юрій Шухевич одразу ж включився у громадсько-політичне життя й до останнього подиху віддавав усі свої сили боротьбі за утвердження України як вільної, процвітаючої європейської держави. Його життя є прикладом відданості та самопожертви українській справі. Висловлюю глибокі співчуття рідним, близьким та соратникам Юрія Шухевича. Вічна пам’ять Герою!», – йдеться у зверненні президента.

Як інформував ZAXID.NET, у вівторок, 22 листопада, у віці 89 років помер Герой України, екс-нардеп, політв’язень, син командувача УПА Романа Шухевича Юрій Шухевич.

Політв’язень та десидент Юрій Шухевич займався правозахисною діяльністю, був членом Української Гельсінської Групи. Очолював політичну партію Українська Національна Асамблея та Українську Народну Самооборону (УНА-УНСО) з 2006 до 2014 року. Обраний народним депутатом 8 скликання від «Радикальної партії Олега Ляшка». У 2006 році президент України Віктор Ющенко присвоїв Юрію Шухевичу звання Героя України.