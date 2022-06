Голлівудський актор Бен Стіллер 18 червня приїхав до Львова з гуманітарною місією. Попередньо він зустрівся з українськими біженцями в Польщі з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).

Як ідеться в дописі актора та UNHCR в Instagram, він прибув до Польщі зранку 18 червня, «щоб зустріти родини, чиє життя розірвала війна та насильство в Україні».

«Мільйони людей змушені були покинути свої домівки, серед яких 90% – жінки та діти. Я тут, щоб вивчити, поширити та проілюструвати вплив війни на людей та посилити заклики до солідарності. Сподіваюся, ви також поділитеся своїми меседжами підтримки людей, які залишили свої домівки в Україні, і тих, хто був змушений тікати по всьому світу. Кожен має право шукати безпеку», – написав Бен Стіллер.

Пізніше у Twitter UNHCR поінформували, що актор перебуває на українсько-польському кордоні.

UNHCR Goodwill Ambassador @BenStiller is at the Ukraine border today to meet families whose lives have been torn apart by war and violence, to share stories of the human impact of war, and to amplify calls for solidarity.



Everyone has the right to seek safety. pic.twitter.com/WJ6KEZeUOQ