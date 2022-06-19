Бен Стіллер також зустрівся з українськими біженцями в Польщі

Голлівудський актор Бен Стіллер 18 червня приїхав до Львова з гуманітарною місією. Попередньо він зустрівся з українськими біженцями в Польщі з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).

Як ідеться в дописі актора та UNHCR в Instagram, він прибув до Польщі зранку 18 червня, «щоб зустріти родини, чиє життя розірвала війна та насильство в Україні».

«Мільйони людей змушені були покинути свої домівки, серед яких 90% – жінки та діти. Я тут, щоб вивчити, поширити та проілюструвати вплив війни на людей та посилити заклики до солідарності. Сподіваюся, ви також поділитеся своїми меседжами підтримки людей, які залишили свої домівки в Україні, і тих, хто був змушений тікати по всьому світу. Кожен має право шукати безпеку», – написав Бен Стіллер.

Пізніше у Twitter UNHCR поінформували, що актор перебуває на українсько-польському кордоні.

UNHCR Goodwill Ambassador @BenStiller is at the Ukraine border today to meet families whose lives have been torn apart by war and violence, to share stories of the human impact of war, and to amplify calls for solidarity.



Everyone has the right to seek safety. pic.twitter.com/WJ6KEZeUOQ — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) June 18, 2022

Про появу голлівудського актора у Львові стало відомо завдяки відео користувача з ніком @shan_oleg у TikTok, на якому Бен Стіллер розмовляє по телефону біля пам’ятника Шевченку. Деталі цього візиту поки що невідомі.

Бен Стіллер – американський кіноактор, гуморист, продюсер, режисер та сценарист. Упродовж своєї кар’єри він написав, спродюсував, зняв та зіграв у понад 50 фільмах, серед яких «Дещо про Мері», «Знайомство з Факерами», трилогія «Ніч в музеї», «Дюплекс», «Тємне життя Волтера Мітті», «Мадагаскар» (озвучив лева Алекса).

Актор відомий своєю благодійною діяльністю та підтримкою різних організацій, що займаються проблемами поширення ВІЛ, біженців та екології, підтримкою хоспісів та автивної молоді. З 2018 року Бен Стіллер є послом доброї волі ООН.

Як інформував ZAXID.NET, 30 квітня у кав’ярні «Львівські круасани» поблизу торгового комплексу «Шувар» на Сихові помітили голлівудську акторку Анджеліну Джолі. Вона приїхала з гуманітарною місією, зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська, відвідала у Львові один з медзакладів, де поспілкувалась з дітьми, які постраждали від російської ракети на вокзалі в Краматорську. Окрім того, Анджеліна Джолі відвідала дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яких евакуювали з «гарячих» регіонів України у львівські інтернати.

За словами офіційного представника ООН Метта Солтмарша, Анджеліна Джолі поїхала в Україну з власної ініціативи, і управління Верховного комісара ООН у справах біженців не має жодного відношення до її візиту. Акторка переймається проблемами біженців уже понад 20 років та є послом доброї волі ООН.